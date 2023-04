Steam-Topseller: Strategiespiel-Klassiker stürmt dank Rabatt die Charts

Die Definitive Edition von Age of Empires 2 erobert dank Rabatt die Steam-Charts. (Bild: Xbox Game Studios)

In Sachen Echtzeitstrategie führt wohl kaum ein Weg an Age of Empires vorbei. Vor allem Teil 2 erfreut sich auch nach über 23 Jahren noch immer großer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass ein Rabatt die Definitive Edition wieder in die Steam-Topseller bringt.

AoE 2 DE: Strategiespiel-Klassiker stürmt die Steam-Charts

Age of Empires 2 ist das Echtzeitstrategiespiel schlechthin und wurde in den letzten 23 Jahren nicht nur mit einem HD-Remaster neu aufgelegt, sondern 2019 in der Definitive Edition ein zweites Mal remastered und von Grund auf überholt. Für beide Versionen sind im Nachgang sogar noch weitere DLCs erschienen und die Definitive Edition fand ihren Weg auch noch auf Microsofts Xbox.

Age of Empires 2: E3 2019 - Gameplay Trailer zur Definitive Edition

AoE 2 erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, aktuell findet sich die Definitive Edition in den Top 10 der Steam-Topseller wieder. Das Spiel ist aktuell um 33 Prozent reduziert und kostet 13,39 Euro. Das Angebot gibt es noch bis zum 4. Mai 2023.

Age of Empires II: Definitive Edition Forgotten Empires

Ebenfalls bis zum selben Datum reduziert sind die bisher erschienen DLCs von AoE 2 DE. Lords of the West, Dawn of the Dukes und Dynasties of India sind alle um 65 Prozent reduziert und kosten jeweils 3,49 Euro. Jeder DLC fügt neue Zivilisationen und auch Einzelspielerkampagnen hinzu.

Age of Empires 2 sowohl in der HD als auch der Definitive Edition sind die beiden am bestbewerteten Echtzeitstrategiespiele auf Steam. Falls ihr Abonnenten des Mircosoft Game Pass seid, könnt ihr die Basis-Version auf PC und auch Konsole kostenlos spielen.

AoE 2 DE: Neuer DLC erscheint in Kürze

Am 15. Mai 2023 erscheint mit Return of Rome ein weiterer DLC. Dabei handelt es sich um einen besonderen DLC, da er die Definitive Edition des ersten Age of Empires als eigenständiges Spiel in AoE 2 integriert. Dazu kommen drei neue Kampagnen und eine neue Zivilisation sowie der in Vietnam beliebte D3-Spielmodus. Außerdem erlebt AoE 1 eine Modernisierung in Sachen Gameplay, Benutzeroberfläche und Grafik und ist dann auf dem Stand der Definitive Edition von AoE 2.