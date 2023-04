Von CoD bis FIFA: 7 Fälle, in denen Entwickler Schwachsinn erzählt haben

7 Frechheiten, die Fans auf die Palme gebracht haben. (Bildquelle: Blizzard)

Große Unternehmen wie Activision, EA oder auch Ubisoft tun und sagen so gut wie alles, damit sich ihre Spiele erfolgreich verkaufen. Dabei wurde in der Vergangenheit auch die eine oder andere Aussage getätigt, die einfach nur Quatsch ist. In diesem Artikel stellen wir euch sieben Beispiele dafür vor.

Ubisoft, Activison & EA: Publisher mit kontroversen Aussagen

Kontroversen gehören in der Videospielindustrie zum Tagesgeschäft dazu – besonders die größten Publisher der Branche sorgen mit unverständlichen Entscheidungen immer wieder für Ärger in der Community. In unserer Bilderstrecke am Ende dieses Artikels zeigen wir euch sieben solcher Publisher-Aussagen, die aus verschiedenen Gründen einfach nur grober Unfug waren.

Diablo, FIFA & NFTs: Skandalaussagen der Gaming-Branche

Fast alle berühmten Publisher haben sich schon bemerkenswerte verbale Ausrutscher geleistet – Aussagen, die jegliche Substanz, Situationsbewusstsein oder Wahrheitsgehalt entbehrten und in der Folge zu teilweise orkanartigen Shitstorms führten.

Unvergessen bleibt zum Beispiel die katastrophale Ankündigung von Diablo: Immortal, bei der sich ein Blizzard-Entwickler live auf der Bühne der BlizzCon spektakulär im Ton vergriffen hat. Auch EAs hanebüchene Rechtfertigung für die aggressiven Mikrotransaktionen in FIFA Ultimate Team vor dem britischen Parlament zählt diesbezüglich zu den berüchtigsten Zitaten der Branche.

Aus solchen legendären Patzern haben Publisher aber offensichtlich immer noch nicht gelernt, denn selbst in der jüngeren Vergangenheit treten Publisher weiterhin gerne in dicke Fettnäpfchen und sorgen für Community-weites Kopfschütteln, wie nicht zuletzt Square Enix und Ubisoft mit ihren NFT-Vorstößen bewiesen haben.

In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch sieben Aussagen von Publishern, die wegen ihres absurden Bullshit-Faktors hohe Wellen geschlagen haben: