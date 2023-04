Twitch-Money: So flexen Streamer wie MontanaBlack und Trymacs

Die Sonnenbrille ist ein wichtiges Accessoire, wenn es ums Posen geht. (Bild: Instagram)

Große Streamer wie MontanaBlack, Trymacs oder auch Knossi haben sich mit Twitch eine goldene Nase verdient. Wofür die Streamer ihre hart verdiente Kohle im Reallife ausgeben, zeigen sie dann stolz auf sozialen Plattformen wie Instagram.

5 Millionen Euro für eine Pokémon-Karte

Streaming hat sich vom einfachen Hobby zum knallharten Business entwickelt. Bekannte deutsche Streamer wie MontanaBlack oder Trymacs verdienen Hunderttausende Euro mit ihren Subs und Zuschauer-Spenden. Amerikanische Streamer wie Logan Paul machen sogar Millionen.

Und diesen Reichtum stellen die Influencer in den sozialen Median auch reichlich zur Schau. Überwiegend auf Instagram. Von der Luxuskarosse bis zur sündhaften teuren Pokémon-Karte ist so ziemlich alles dabei. In dieser Bildstrecke stellen wir euch einige der heftigsten Beispiele vor:

MontanaBlack, Trymacs & Co: So protzen die Streaming-Millionäre auf Instagram Bilderstrecke starten (8 Bilder)

So viel verdienen die Twitch-Streamer wirklich

Wer sich generell für das Thema interessiert, für den könnte auch folgender Artikel interessant sein. Amouranth, die Königin von Twitch, hat vor kurzem ihre Einnahmen öffentlich gemacht. Das hat ihr wenig überraschend, auch viele negative Kommentare eingebracht.

Alternativ hat auch der größte Streamer Deutschlands, besser bekannt unter seinem Pseudonym MontanaBlack, vor kurzem ausführlich über seinen prallgefüllten Kontostand geplaudert. Den dazu passenden Artikel verlinken wir euch hier: