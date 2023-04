7 Next-Gen-Spiele, deren Grafik euch komplett aus den Socken haut

Diese 7 Spiele sind kommende Grafik-Kracher. (Bildquelle: Xbox Game Studios)

Bisher haben die PS5 und Xbox Series X ihre Grafikfähigkeiten noch nicht oft unter Beweis stellen können. Doch das könnte sich bald ändern, wenn diese 7 Spiele.

Unreal Engine 5: Grafik der Zukunft

Die Grafik von Videospielen hat in den letzten Jahrzehnten wahre Quantensprünge vollführt und sich von wenigen starren Pixeln in fantastisch-komplexe und lebensnahe Animationen entwickelt. Mit der Unreal Engine 5 bahnt sich nun der nächste Schritt in der Grafik-Evolution an. Spiele werden Umgebungen, Charaktere, Licht- und Partikeleffekte und viele andere Elemente noch besser und realistischer darstellen können.

Noch haben die PS5 und Xbox Series X|S nicht allzu oft gezeigt, was wirklich in ihnen steckt – doch die sieben Spiele in unserer Bilderstrecke am Ende dieses Artikels könnten das grafische Maximum aus den leistungsstarken Konsolen herausholen.

PS5, Xbox & PC: 7 Grafik-Kracher, auf die ihr euch freuen könnt

Bislang hat sich die aktuelle Konsolengeneration nur in Ausnahmefällen von der PS4 und Xbox One losgesagt. Selbst anspruchsvolle Highlights wie God of War: Ragnarök, Forza Horizon 5, Horizon Forbidden West oder Cyberpunk 2077 haben sich grafisch noch nicht vollständig von den Last-Gen-Konsolen losgesagt und sind zweigleisig erschienen.

Die Zukunft kommt nun allerdings immer näher, denn mittlerweile gibt es schon einige Trailer, die echte Next-Gen-Grafik versprechen. Viele Entwickler haben bereits spannende Projekte mit der Unreal Engine 5 angekündigt, darunter sowohl Indie-Studios als auch große Publisher.

Auch wenn für einige dieser Spiele bislang leider noch kein Release-Zeitraum bekannt ist, steht fest, dass ihr euch in den nächsten Jahren auf so manche Grafik-Knaller freuen könnt. Hier zeigen wir euch deswegen sieben Trailer zu kommenden Highlights, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.