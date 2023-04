Strategie-Tipp: Steam-Release für „Command & Conquer“-Alternative angekündigt

Mit D.O.R.F. soll das Gefühl der 90er-RTS-Zeit zurückkehren. (Bild: D.O.R.F.-Team)

D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict ist eine klassisches Echtzeitstrategiespiel der 90er und frühen 2000er und steht ganz im Zeichen von Command & Conquer. Das Indie-Projekt hat mittlerweile eine eigene Steam-Seite und gehört bei Genre-Fans auf den Merkzettel.

Strategie-Tipp auf Steam: C&C-Alternative angekündigt

Hinter dem Echtzeitstrategiespiel D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict stecken die beiden Indie-Entwickler John Williams und Thomas van Leth. Ihr Spiel ist eine Hommage an die große RTS-Zeit der 90er und lässt sich mit Command & Conquer oder dem weniger bekannten Krush, Kill 'n' Destroy vergleichen.

Erst kürzlich wurde die offizielle Steam-Seite angekündigt, ihr könnt das Spiel als nun auf eure Wunschliste packen. Dazu gab es gleich einen neuen Trailer, bei dem der klassische Synthesizer-Soundtrack nicht fehlen darf:

D.O.R.F. folgt dem bekannten Muster aus Ressourcen-Abbau, Basen-Aufbau und Einheiten-Produktion, hat an einigen Stellen aber frische Ideen. So sammelt ihr Ressourcen wie Öl oder Erz nicht nur ein, ihr müsst es auch von den Raffinerien zu den Fabriken bringen, wodurch ein zusätzliches Element beim Basenbau entsteht. Außerdem könnt ihr die zerstörten Fahrzeuge nach der Schlacht wieder in neues Material verwandeln.

Es gibt in D.O.R.F. drei unterschiedliche Fraktionen, die alle über individuelle Gebäude und Einheiten verfügen. Gekämpft wird auf dem Land, in der Luft und auch zu Wasser. Ihr befehligt also Infanterie, schwere Panzer, große Schlachtschiffe und auch Bomber. Jede Fraktion kann in einer eigenen Kampagne gespielt werden oder in Multiplayer-Matches mit bis zu acht Spielern.

Release und Entwicklung

Ein Release-Datum gibt es zurzeit noch nicht, die Entwicklung schreitet aber stetig voran. Auf einem YouTube-Kanal findet ihr regelmäßig neue Videos zu einzelnen Spielelementen und auch der offizielle Twitter-Kanal versorgt Fans immer mit neuen Infos und Updates zu D.O.R.F. und dem aktuellen Stand des Spiels.

Finanziert wird die Entwicklung über Patreon. Auf der höchsten Unterstützer-Stufe dürft ihr sogar an Umfragen zu Features des Spiels teilnehmen und selbst Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Übrigens basiert D.O.R.F. auf der OpenRA-Engine, einem der „Command & Conquer“-Fanprojekte.