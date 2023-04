Düsteres Aufbaustrategiespiel mit Witcher-Vibes zeigt neues Gameplay

Gord, ein Aufbaustrategiespiel mit Survival-Elementen, zeigt einen neuen Gameplay-Trailer. (Bild: Team17

Schon seit einigen Jahren mehren sich die Strategiespiele, die in Sachen Gameplay auf Survival-Elemente setzen. Im Jahr 2023 soll euch ein weiteres Aufbaustrategiespiel in den Überlebenskampf schicken. Gord ist ein sehr düsterer Genre-Vertreter, der mit seinem Setting an die Welt von The Witcher erinnert.

Gord: Aufbaustrategie im Witcher-Setting

Das Spiel Gord reiht sich definitiv eher neben einem harten und düsteren Frostpunk als beim dagegen harmlosen Anno 1800 ein. In diesem Aufbaustrategiespiel steht der Überlebenskampf an oberster Stelle, hübsche Viertel für die High Society eures Dorfes wird es in der bedrohlichen Welt von Gord nicht geben.

Der neue Trailer zu Gord macht klar, eure Dorfbewohner werden es nicht leicht haben:

Gord | They Call It The Gord | Gameplay Trailer

Der Witcher-Vergleich kommt nicht von ungefähr, denn auch Gord findet sein Setting in der slawischen Mythologie. Im Trailer hört ihr auch bereits die passende Musik, deren Stil auch in CD Projekt Reds Rollenspiel zu hören war.

Dorfleben und Überlebenskampf

Wie in jedem Aufbauspiel ist es auch in Gord euer Ziel eine wachsende Siedlung zu bauen und für das Wohl der Bewohner zu sorgen. Ihr lasst also euren Stamm Ressourcen sammeln, Gebäude und Verteidigungsanlagen bauen und achtet auf die Bedürfnisse der einzelnen Dorfbewohner. Auf dem Weg von der kleinen Siedlung zur großen Festung legt die Spielwelt euch aber Steine in den Weg und da Gord ein Survival-Spiel ist, sind das ganz schön große Brocken.

Der Release von Gord steht noch nicht fest, im Mai erscheinen allerdings diese Spiele:

7 Must Plays im Mai 2023 Abonniere uns

auf YouTube

Euer Dorf wird von anderen Stämmen und üblen Monstern bedroht und das zerrt auch an der geistigen Gesundheit der Dorfbewohner. Krankheit, Hunger oder der Tod von Familienmitgliedern sind eine Belastung für die Psyche, die ihr im Auge behalten müsst, sonst brechen eure Bewohner zusammen oder fliehen aus dem Dorf.

Während ihr immer einer Hauptquest folgt, hält Gord euch mit prozedural generierten Nebenaufgaben beschäftigt. Ihr müsst nach Schätzen suchen oder legendäre Monster besiegen, um besondere Belohnungen zu erhalten. Dabei können euch die Götter helfen, die mächtige Beschwörungen wirken, wenn sie euch denn gewogen sind.

Gord Covenant.dev

Gord soll noch im Jahr 2023 erscheinen, ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Der Release ist für PC (Steam), PS5 und Xbox Series X|S geplant.