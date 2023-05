The Witcher 3: Deshalb gehört Ciri aus Bordellen verbannt

Während Hexer Geralt keine Probleme mit Bordellen hat, solltet ihr Ciri besser fernhalten. (Bild: CD Projekt Red)

Es gibt einen guten Grund Ciri vom Bordell in Novigrad ferzuhalten. Während Geralt im Freudenhaus sichtlichen Spaß hat, verwandelt ein witziger Bug Ciri einfach nur in eine wahre Monstrosität. Ein YouTuber hat dieses Spektakel in The Witcher 3 festgehalten.

The Witcher 3: So verflucht ihr euren Spielstand

Der YouTuber xLetalis hat einen Weg gefunden, wie ihr euren Spielstand in The Witcher 3 effektiv verfluchen könnt. In seinem neusten Video wollte er eigentlich erklären, wie ihr als Geralt an Ciris Schwert Zireael kommt. Dabei stolperte er aber über einen Bug, den jeder Witcher-Spieler bereuen wird.

In der Mission „Ciris Geschichte: Halsbrecherisches Tempo“ müsst ihr als Ciri vor einigen Verfolgern aus der Stadt Novigrad fliehen. Wenn ihr allerdings den Kämpfen ausweicht und stattdessen über die Dächer klettert, könnt ihr einen eigentlich während der Mission verschlossenen Stadtteil erreichen. Dort habt ihr sogar die Möglichkeit, mit diversen NPCs zu interagieren. Allerdings macht euch das Spiel schnell deutlich, dass ihm das nicht gefällt.

In den Zwischensequenzen taucht jedes Mal Geralt auf, der statt Ciri die Gespräche führt. Seine Schülerin darf nur im Hintergrund stehen und zuschauen. Besonders gruselig wird es aber, wenn ihr das Bordell in Novigrad aufsucht. Dort könnt ihr Geralt ein Schäferstündchen spendieren. Allerdings scheint Ciri ebenfalls die Fleischeslust gepackt zu haben – hier kommt nämlich besagter Bug ins Spiel.

Wenn ihr mit einer der Prostituierten schlaft, ist in der Zwischesequenz eine verstörende Mischung aus Geralt und Ciri zu sehen. Da beginnt allerdings erst der Wahninn – Ciris „Verwandlung“ bleibt nämlich auch nach dem kleinen Nümmerchen bestehen. Ihr spielt also fortan nicht mehr als Ciri, sondern als eine Kreuzung aus Ciri und einem halbnackten Geralt. Seht selbst:

Dürfen wir vostellen – der Ciri-Geralt-Hybrid (Bild: YouTube / xLetalis)

Laut xLetalis habt ihr keine Möglichkeit, diesen Bug wieder loszuwerden. Der betreffende Spielstand ist somit auf ewig verflucht. Er selbst kommentiert seine Entdeckung mit den Worten:

„Ich muss zugeben – es gibt wenige Entscheidungen in Videospielen, die ich mehr bereue als diese.“

Wenn ihr euch die immersive Welt von The Witcher 3 nicht kaputt machen wollt, solltet ihr diesen Bug also wirklich nicht reproduzieren. Auch xLetalis warnt davor – besonders, wenn ihr auf der Konsole spielt. Dort steht euch nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Speicherplätzen zur Verfügung.