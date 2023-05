Pokémon-Verbot für Erwachsene: Drastische Maßnahme soll großes Problem lösen

Ein Laden verbietet Erwachsenen den Pokémon-Karten-Kauf. (Bildquelle: The Pokémon Company)

Scalper und erwachsene Sammler leeren die Ladenregale – ein großes Geschäft hat nun die Nase voll. Viele Pokémon-Karten, darunter brandneue, beliebte Packs, dürfen nur noch von Kindern und Jugendlichen gekauft werden.

Pokémon-Karten: Kinder haben Vorrang

Pokémon-Karten stehen weiterhin hoch im Kurs. Wer selbst noch Schmuckstücke aus den frühen 2000ern hat, dürfte einige von diesen heute für ein paar hundert oder tausend Euro loswerden. Doch auch neue Karten sind heiß begehrt und können kleine Vermögen wert sein.

Mittlerweile führt der hohe Marktwert einiger Karten sogar dazu, dass ein Großteil der neuen Pokémon-Karten in Japan an Erwachsene verkauft wird statt an Kinder. Ein Laden in Tokio versucht dem nun entgegenzuwirken. Wie? Ganz einfach: Erwachsene dürfen keine der begehrten Karten mehr kaufen.

Der Laden Hareruya 2 befindet sich im Elektronikhändler-Viertel Akihabara und behauptet selbst der weltweit größte Laden zu sein, der auf Pokémon-Karten spezialisiert ist.

Nun soll dieser eine spezielle Abteilung haben, in der sich exklusiv Pokémon-Karten für Schüler und Schülerinnen befinden – das geht aus einem japanischen Tweet des Ladens hervor. Darunter die neuen Sets Snow Hazard und Clay Burst, die online bereits für tausende von US-Dollar verkauft werden sollen. Erwachsene bekommen in diesem Laden keine von den begehrten Boostern mehr.

An der Kasse sollen nun sogar Ausweiskontrollen stattfinden, um sicherzugehen, dass diese Karten nicht an Erwachsene verkauft werden.

Pokémon-Karten werden inzwischen zu absurden Preisen gehandelt:

Was ist der Grund für die Maßnahme?

In einem Interview mit Livedoor erklärt Manager Sho Watanabe, dass Pokémon-Karten schnell vergriffen sind, sobald sie einmal im Verkaufsregal liegen. Um aber alle Kunden und Kundinnen glücklich zu stimmen, legt der Laden ab sofort die Hälfte seines Bestandes für minderjährige Pokémon-Fans zurück – besonders begehrte Packs sogar komplett.

Das soll sowohl den Kindern als auch ihren Familien eine Freude bereiten. Immerhin würden diese sonst auf brandneue Karten verzichten müssen, da sie nicht immer sofort das Geld oder die Zeit haben um neue Packs zu kaufen.

So können sie sich nämlich neue Karten problemlos nach der Schule holen, während erwachsene Hardcore-Fans wohl oft schon nachts oder früh morgens zuschlagen und alles leer kaufen. Für alle Fans gilt zudem gleichermaßen: Es werden höchstens zehn Packs auf einmal verkauft. So soll vermutlich auch Scalpern das Handwerk gelegt werden. (Quelle: Kotaku)

