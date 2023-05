GTA-Glückspilz: Rockstar schenkt Spieler Millionen

Rockstar schiebt einem GTA-Spieler einen riesigen Haufen Geld zu. (Bild: Rockstar Games)

In der Welt von GTA 5 und GTA Online sind Investitionen unverzichtbar, um sich teure Fahrzeuge oder luxuriöse Immobilien leisten zu können. Ein glücklicher Spieler wurde nun von Rockstar mit mehreren Millionen GTA-Dollar überschüttet, obwohl er eigentlich nur einen Fehler melden wollte und den Kundendienst kontaktiert hatte.

Von Rockstar zum GTA-Millionär gemacht

Nach über fast zehn Jahren floriert GTA Online nach wie vor prächtig. In Los Santos bieten sich viele Möglichkeiten, seine Zeit zu vertreiben und sein dubios verdientes Ingame-Geld zu verprassen.

Ob für Militärwaffen, Sportwagen oder den Aufbau eines Business – Cash ist bei den Spielern von GTA 5 ein wichtiges Gut. Am besten also, wenn man Millionen davon auf dem Ingame-Konto vorweisen kann.

Ein Spieler hat das jetzt mühelos geschafft – und zwar mit einer unverhofften Finanzspritze seitens Rockstar selbst.

Was ist passiert?

Eigentlich wollte Skraelos nur eine Rückerstattung von 75.000 GTA-Dollar, wie er gegenüber PCGamesN schildert. Beim Kauf von Lieferungen für seinen Bunker in GTA Online ist etwas schiefgegangen. Ein Spielabsturtz hat dazu geführt, dass die angeschafften Waren nicht angekommen und auch das investierte Geld nicht mehr da sind.

Um sein Geld zurückzubekommen, wendet er sich an den Support von Rockstar Games. Doch anstatt der geforderten 75.000 Dollar überweist ihm der Publisher großzügigerweise ganze 32 Millionen Dollar an Ingame-Währung (Quelle: PCGamesN).

Die Rückzahlung von Rockstar fällt mit über 32 Millionen erheblich größer aus, als gedacht. (Bild Reddit/Skraelos)

Warum Rockstar ihm zu viel Geld überwiesen hat, weiß Skraelos selbst nicht. Er will das Geld nicht anfassen, falls doch noch auffallen sollte, dass er zu viel bekommen hat. Um das einmal ins Verhältnis zu setzen: Eine Megalodon CashCard mit 10 Millionen Ingame-Dollar kostet im offiziellen Store 74,99 Euro. Rockstar hat dem Glückspilz also über 225 Euro in Echtgeld spendiert.

Auf Reddit dokumentiert er diesen Vorfall mit Screenshots und wird von den anderen Spielern gefeiert. Über 300 Kommentare freuen sich für Skraelos oder spekulieren, warum der GTA-Macher diesen Betrag überwiesen hat. Einer der Top-Kommentare segnet den Rockstar-Support-Mitarbeiter für die großzügige Gabe.

