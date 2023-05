Pokémon: 12 Jahre lang verschollene Doppelfolge taucht plötzlich auf

Eine verloren geglaubte Pokémon-Folge taucht im Doppelpack auf. (Bildquelle: The Pokémon Company"

Zwölf Jahre lang galt eine Doppelfolge des Pokémon-Anime nun als verschollen – doch Fans haben sich zusammengetan, um die verlorenen Episoden zurückzuholen. Nun erfahrt ihr endlich, was in der Geschichte rund um Team Rocket und Team Plasma passiert ist.

Pokémon-Doppelfolge durfte nicht ausgestrahlt werden

Knapp zwölf Jahre ist es nun her, dass der Pokémon-Anime zu Schwarz und Weiß ausgestrahlt wurde. In der Staffel wurde damals auf einen riesigen Klimax hingearbeitet, zu dem es aber nie kommen sollte. Denn eigentlich sollten die Schurkenteams von Team Rocket und Team Plasma aufeinandertreffen. Ausgestrahlt wurden die geplanten Folgen nie.

Grund dafür waren ein Erdbeben und ein Tsunami, die im Jahr 2011 die Ostküste Japans erschüttert hatten und viele Menschenleben gekostet haben. Für die beiden Pokémon-Folgen wurde im Zuge dessen ein Sendeverbot ausgesprochen. Die Ausstrahlung der Episoden wurde zuerst verschoben, fand dann aber nie statt.

Fans haben sich seitdem gefragt: Was ist aus der Storyline geworden? Und warum wurden die Folgen nicht ausgestrahlt? Nun gibt es endlich eine Antwort, denn die Skripte beider Episoden wurden nun öffentlich gemacht.

Was passiert in der verlorenen Episode?

Fans haben sich prompt zusammengetan als bekannt wurde, dass jemand eine Kopie des sagenumwobenden Skriptes besitzt – und er sogar bereit wäre, diese für 4.000 US-Dollar zu verkaufen. Doch gerade als die Pokémon-Community das nötige Geld zusammengekratzt hatte, hat sich der Besitzer dazu entschieden, das Skript doch kostenlos abzugeben.

Mittlerweile sind auch schon englische Übersetzungen verfügbar – und die zeigen, warum die Folgen wahrscheinlich nie erschienen sind. Denn in „Team Rocket Vs. Team Plasma Part 1“ und „Team Rocket Vs. Team Plasma Part 2.“ geht es darum, dass der Boss von Team Rocket einen mysteriösen Stein findet, der enorm mächtig sein soll.

Team Plasma stiehlt den sogenannten Meteoniten, doch plötzlich reagiert der Weltraumstein mit einem Meteoriten eines nahegelegenen Museums, was riesige Hitzewellen erzeugt. Was folgt, sind Bilder von Gebäuden, die infolge dessen zerstört werden. Das war den japanischen Sendern vermutlich zu nah dran an der Katastrophe, die kurz zuvor Existenzen zerstört und Leben beendet hatte. (Quelle: Kotaku)

Mit der Veröffentlichung des Skriptes feiert die Community aktuell einen Meilenstein der Geschichte des Pokémon-Anime:

