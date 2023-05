Steam-Topseller: Strategie-Koloss legt absoluten Traumstart hin

Age of Wonders 4 landet zum Launch auf Platz 2 in den Steam-Topsellern. (Bild: Paradox Interactive)

Age of Wonders ist zurück im Fantasy-Setting und das kommt bei Fans und Kritikern ziemlich gut an. Neben guten Wertungen gibt es zum Launch auch einen Platz auf dem Treppchen in den Steam-Topsellern. Der insgesamt fünfte Teil der 4X-Strategie-Reihe überzeugt mit viel Spieltiefe und vielen Entscheidungsmöglichkeiten.

Steam-Topseller: Age of Wonders 4 auf Platz 2

Schon seit 1999 begeistert Age of Wonders Fans von großangelegten Strategiespielen. Age of Wonders 4 kehrt nach dem Sci-Fi-Ausflug von Planetfall wieder zum High-Fantasy-Setting zurück. Das Rundenstrategiespiel erschien am 2. Mai 2023 für PC, PS4 und Xbox Series X|S.

Der Launch-Trailer zu Age of Wonders 4:

Age of Wonders 4 | Launch Trailer

Auf Steam legt Age of Wonders 4 einen Traumstart hin, das Spiel von Entwickler Triumph Studios steigt zum Launch ganz oben in den Topsellern ein. Aktuell steht AoW 4 auf Platz 2 direkt hinter Valves Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive. (Quelle: Steam). Die Nutzer-Rezensionen fallen zurzeit zu 78 Prozent positiv aus. Einziger Kritikpunkt scheinen die bei einigen Spielern auftretenden Abstürze zu sein.

Age of Wonders 4 Triumph Studios

Age of Wonders 4 überzeugt mit viel Freiheit

Auf Metacritic liegt die PC-Version bei einer Durchschnittswertung von 83. (Quelle: Metacritic). Besonders gelobt werden die vielen Entscheidungsmöglichkeiten, die Age of Empires bietet. Der üppige Baukasten für das eigene Volk, die vielen Einstellungsmöglichkeiten bei den Karten und die freie Kombination von Zaubersprüchen aus sechs unterschiedlichen Magieschulen sorgen dafür, dass sich keine Partie wie die andere anfühlt.

Außerdem schafft es Age of Wonders bei großer Spieltiefe und hoher Komplexität dennoch einsteigerfreundlich zu bleiben und bietet einen gelungenen Mix aus Strategie- und Rollenspiel. Für Age of Wonders 4 sind bereits vier DLCs angekündigt worden, der Erste soll im dritten Quartal 2023 erscheinen. Die Erweiterungen können einzeln oder über einen Expansion Pass gekauft werden.