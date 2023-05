Trotz miserablen Wertungen: Open-World-Flop landet auf Nintendo Switch

Die Nintendo Switch bekommt stark kritisierten Zuwachs. (Bildquelle: GIGA Games, Getty Images / rootstocks)

Im Jahr 2021 erschien eine der größten Gaming-Enttäuschungen, von der sich Open-World-Spieler eigentlich den nächsten Hit erwartet hatten: Biomutant. Nun soll das kritisierte Spiel auch auf der Nintendo Switch erscheinen.

Biomutant kommt zur Nintendo Switch

Einst hatten Spieler und Spielerinnen hohe Erwartungen für die Postapokalypse von Biomutant – doch dann erschien das Spiel und erntete einiges an Kritik sowie mittelmäßige Rezensionen. Nun soll es bald auf der Nintendo Switch landen.

Publisher THQ Nordic kündigt offiziell an, dass Biomutant noch dieses Jahr auf der Nintendo Switch erscheinen soll. Die Arbeit an der Portierung soll am 30. November 2023 abgeschlossen sein.

Ursprünglich erschien das Spiel für PC, PS4 und Xbox One im Jahr 2021. Knapp ein Jahr später folgte das Next-Gen-Update. Inwiefern das Open-World-Abenteuer für die weniger leistungsfähige Switch angepasst wird, bleibt noch abzuwarten.

Einen Trailer zum Switch-Release gibt es nocht nicht. Aber ihr könnt euch hier den Releasetrailer zur originalen Version ansehen:

Biomutant Release Trailer

Was könnt ihr vom Spiel erwarten?

In Biomutant spielt ihr eine waschbärähnliche Kreatur, die sich der Gefahr einer großen Seuche stellen muss. Dafür stehen euch ein Martial-Arts-Kampfsystem, Waffen und Mutationen zur Auswahl. Auch die Richtung der Geschichte sollt ihr mit eigenen Entscheidungen beeinflussen können.

Auf Metacritic konnte das Spiel für PS4 nur einen Score von 64 einbringen. Auch Auf Steam fallen die Bewertungen „ausgeglichen“ aus. Kritisiert wird in Rezensionen die Technik – aufgrund der vielen Bugs zum Release. Aber auch das Gamedesign wird in die Mangel genommen, genauso wie eine als „langweilig“ beschriebene Geschichte.

Positiv soll hingegen das Kampfsystem sein. Es soll Spaß machen die verschiedenen Kung-Fu-Moves auszuprobieren und zwischen den Stilen zu wechseln. Wer also kein Problem mit leichter Videospielkost hat, sich dafür aber für Martial Arts begeistern kann, dem könnte Biomutant trotzdem gefallen. (Quelle: Steam, [Metacritic](https://www.metacritic.com/game/playstation-4/biomutant Metacritic Biomutant"))

Unsere Kollegen von GIGA Games waren etwas kulanter in der Bewertung von Biomutant. Im folgenden Test wird noch mehr auf die Stärken und Schwächen des Spiels eingegangen: