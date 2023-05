Deutscher Survival-Geheimtipp will Steam erobern: „Valheim trifft Zelda“

In Enshrouded müsst ihr euch mächtigen Bossen stellen. (Bild: Keen Games)

Vom deutschen Studio Keen Games kommt noch dieses Jahr ein neues Survival-Spiel. Enshrouded startet bald in den Early Access und bietet Crafting, Basenbau, Bosskämpfe und das sogar mit bis zu 16 Spielern.

Enshrouded will Steam erobern: „Valheim trifft Zelda“

Hinter Enshrouded steckt das deutsche Studio Keen Games, deren letztes Spiel das Multiplayer-RPG Portal Knights war. Das neue Projekt wird ein Survival-Spiel, das entweder allein (und sogar offline) und im Koop mit bis zu 16 Spielern gespielt werden kann. Enshrouded startet noch 2023 auf Steam in den Early Access und soll 19,99 Euro kosten.

Der Ankündigungs-Trailer zu Enshrouded:

Enshrouded – Reveal Trailer

In Enshrouded müsst ihr die Welt von einem tödlichen Nebel befreien. Dabei spielen Survival-Aspekte wie Nahrung und Crafting eine Rolle. Die Spielwelt ist nicht prozedural generiert, sondern eine vordefinierte Welt, in der ihr auch NPCs trefft. Diesen Mix beschrieb Keen Games Mitbegründer Antony Christoulakis gegenüber PC Gamer mit den Worten „Valheim trifft Zelda“. (Quelle: PC Gamer).

Enshrouded Keen Games GmbH

Das Gameplay von Enshrouded

Zu Beginn erstellt ihr euren eigenen Charakter (Flameborn) und startet Genre-typisch mit Nichts. Über das Crafting-System stellt ihr Ausrüstung und Essen her und könnt auch eigene Gebäude errichten. Da ihr mit bis zu 16 Spielern bauen könnt, entstehen so ganze Städte, in denen sich auch NPCs niederlassen, die dann ihr Handwerk anbieten und euch in Folge dessen Zugang zu mächtiger Ausrüstung gewähren. Ihr könnt in Enshrouded das Terrain verändern und Gebäude entweder über Blaupausen oder selbst aus Einzelkomponenten zusammenbauen.

Zum Kampf stehen euch Bogen, Schwert und Schild zur Verfügung, aber auch Zauberstäbe und Magie gehören zu eurem Arsenal. Über einen Skilltree könnt ihr neue Fähigkeiten erlernen. Ein wichtiges Element ist der Nebel, in dem ihr nur eine begrenzte Zeit überleben könnt. Dort warten allerdings auch große Schätze und neue Rezepte auf euch. Um den Nebel zurückzudrängen, müssen mächtige Bosse besiegt werden.

Ein konkretes Startdatum für den Early Access hat Enshrouded noch nicht, ihr könnt euch das Spiel auf Steam aber bereits auf die Wunschliste packen. Ein Release für andere Plattformen ist aktuell nicht geplant.