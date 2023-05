Lootboxen in Zelda: Tears of the Kingdom? Neue Mechanik erklärt

Führt Nintendo Lootboxen in Tears of the Kingdom ein? (Bildquelle: Nintendo)

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird es eine Gacha-Mechanik geben – so viel ist bereits aus Trailern und offiziellen Nintendo-Tweets bekannt. Was dahinter steckt, erfahrt ihr hier.

Achtung: Es folgen leichte Gameplay-Spoiler für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Bekommt Tears of the Kingdom Lootboxen?

Im finalen Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom waren sie schon kurz zu sehen: große Maschinen, die Kugeln enthalten – viele Fans erinnern diese an Gacha. Das sind kleine, japanische Plastikkugeln, denen verschiedene Überraschungen innewohnen.

Den grandiosen, finalen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Zelda: Tears of the Kingdom – Finaler Trailer

Gacha gelten jedoch auch als Inspiration für Videospielmechaniken, die Echtgeld kosten – so wie in Genshin Impact. Könnte es sich bei den mysteriösen Maschinen in Tears of the Kingdom also um eine Mechanik handeln, die Spielern Geld entlocken soll?

Nintendo hält sich offiziell noch bedeckt. Bisher hat der japanische Nintendo-Account diesen Tweet gepostet:

„(...) Wir haben ein seltsames Gebilde auf der Himmelsinsel gefunden. Es sieht aus als ob ein kugelförmiges Objekt im Inneren steckt...“

Mysteriös! Aber glücklicherweise wissen wir bereits, was dahintersteckt.

Gacha-Mechanik erklärt

Zum Glück handelt es sich bei dem Gacha-Automaten nicht um einen Ort, an dem ihr tatsächlich Echtgeld ausgeben müsst. Erste Previews vom Spiel erklären, dass die Transaktion hier rein durch Ingame-Währung vonstattengeht.

Aber was spuckt der Automat aus?

In den Automaten, die wohl über ganz Hyrule verstreut sind, befinden sich wichtige Bauteile für eure Konstruktionen. Wenn ihr also – wie in den Trailern – Autos, Motorboote oder kleine Flugmaschinen basteln wollt, könnten euch die Teile in diesen Maschinen dabei helfen.

Praktischerweise lassen sich diese nämlich auch im Inventar verstauen, sodass ihr sie überall hin mitnehmen könnt. Wenn euch aber mal die Zonai-Währung ausgeht, könnt ihr die Bauteile auch in der Welt zerstreut finden und einfach mitnehmen. (Quelle: IGN)