The Witcher 3: Fan-Liebling Ciri wird zur Sexpuppe – Fans freuen sich

Eine Sexpuppe von Ciri begeistert aktuell die Reddit-Community. (Bild: CD Projekt Red)

Ist ein Videospiel beliebt genug, bekommt es eine Menge Merchandise. Dabei bleibt es aber nicht immer nur bei T-Shirts und Figuren. Manchmal, wie im folgenden Fall von Ciri, Aerith und Tifa, bekommen Charaktere sogar originalgetreue Sexpuppen spendiert.

Ciri-Sex-Toy sieht Original zum Verwechseln ähnlich

Das Subreddit zu The Witcher ist in Aufruhr. Nicht etwa, weil neue Infos zum nächsten Spiel bekannt geworden sind, sondern weil ein Fan online auf eine lebensgroße Sexpuppe von Ciri gestoßen ist. Das Besondere an der Silikon-Ciri: Sie kommt echt nah an das Original in The Witcher 3: Wild Hunt heran.

In diesen Bildern könnt ihr euch ein eigenes Bild davon machen, wie originalgetreu ihr Gesicht ist:

Sommersprossen, Narben und verschmiertes Make-up zieren das Gesicht des Löwenjunge von Cintra – ganz so wie Fans sie in Erinnerung haben.

Aber bei Ciri hört es noch nicht auf. Der Hersteller namens Game Lady bietet nämlich noch weitere Damen der Videospielwelt an – so zum Beispiel auch Aerith und Tifa aus Final Fantasy 7 Remake.

Auch bei Aerith und Tifa besteht Verwechslungsgefahr mit den Originalen. (Bildquelle: Game Lady)

Tifa hat übrigens erst vor wenigen Wochen mit einer erotischen Figur für Aufsehen gesorgt:

Fans wollen Puppe zweckentfremden

Die Witcher-Community zeigt sich auf Reddit schwer beeindruckt. Zwar wird über den hohen Grad an Detailverliebtheit an der Sex-Toy-Ciri geredet, vor allem äußern Fans jedoch den Wunsch, selbst eine der Puppen zu Hause zu haben.

Nicht aber aufgrund ihres eigentlichen Zwecks, sondern angeblich, weil Witcher-Fans sie gerne als Deko in ihren Gaming-Raum stehen haben wollen. Manche würden auch gerne mit Ciri Gwent spielen.

Da die lebensgroßen Puppen aber mit knapp 2.700 Euro zur Kasse bitten, dürften sie zu den wohl teuersten "Dekorationen" für Fans zählen.

Dass es Sexpuppen von Ciri und Tifa gibt, ist nicht verwunderlich. Immerhin gelten die beiden als zwei der größten Nerd-Schwärmereien – auch in unserer Community. Welche Videospielfiguren es unserer Leserschaft und Redaktion noch so angetan haben, erfahrt ihr hier: