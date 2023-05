Rollenspiel-Urgestein jetzt kostenlos: Ein Muss für RPG-Fans

GOG verschenkt Ultima 4: Quest of the Avatar – einen mittlerweile fast 40 Jahre alten RPG-Klassiker. (Bild: Electronic Arts)

Egal ob GOG, Steam oder Epic Games – in jedem der drei Online-Shops für PC-Spiele könnt ihr regelmäßig Spiele kostenlos abstauben, wenn ihr die Augen offen haltet. GOG verschenkt gerade mit Ultima 4: Quest of the Avatar einen echten RPG-Klassiker, den wahrscheinlich nur ältere Semester zu schätzen wissen.

Ultima 4 kostenlos bei GOG sichern

GOG hat mal wieder die Spendierhosen an. Der Online-Shop, der sich vor allem auf den Vertrieb älterer PC-Spiele fokussiert, verschenkt gerade Ultima 4: Quest for the Avatar.

Der Rollenspiel-Klassiker erschien ursprünglich im September 1985, hat inzwischen also fast 38 Jahre auf dem Buckel. Und wer einen Blick auf die Screenshots wirft, die bei GOG zu sehen sind, sieht dem RPG-Urgestein sein Alter auch an.

Doch wer schon immer mal eines der frühen Werke von Richard Garriott, auch bekannt als Lord British, ausprobieren wollte, kann das jetzt komplett kostenlos tun.

GOG-Bewertung: 4,3 / 5 Sternen

Wie lange Ultima 4 kostenlos auf GOG angeboten wird, ist unbekannt. Ein Ablaufdatum wird auf der Webseite nicht deklariert. Gut möglich also, dass GOG den RPG-Klassiker dauerhaft verschenkt. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, sollte lieber schnell zuschlagen.

Ein ganz besonderes RPG: Darum geht es in Ultima 4

Im Gegensatz zu den meisten Rollenspielen müssen wir in Ultima 4 die Welt ausnahmsweise mal nicht vor dem Untergang retten oder sie gegen das große Böse verteidigen. Nach den Ereignissen aus den ersten drei Spielen gibt es erstmals Frieden in der Welt.

In dieser Zeit sucht der Herrscher von Britannia nach dem Avatar – einem Einwohner seines Reiches, der als leuchtendes Beispiel für alle anderen dienen soll. Dieser Avatar muss sich zuvor jedoch beweisen, indem er die acht Tugenden Britannias verinnerlicht und anschließend den Kodex der ultimativen Weisheit in seinen Besitz bringt.

Als Spieler übernehmt ihr die Rolle eines Einwohners von Britannia, der sich auf die beschwerliche Reise begibt, um zum Avatar ernannt zu werden. Laut HowLongToBeat beschäftigt euch die Hauptgeschichte etwa 20 Stunden. Wer hingegen wirklich alle Aufgaben im Spiel abschließen möchte, benötigt dafür über 50 Spielstunden.

