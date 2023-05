Zelda-Fans müssen sich den Wecker stellen: Nintendo gibt mehr zu Tears of the Kingdom preis

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zeigt mehr von sich – zu einer schlechten Zeit. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / AndrewScherbackov)

Der finale Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sollte Fans einen letzten Einblick ins Sequel zu Breath of the Wild geben. Nun legt Nintendo aber nochmal nach und kündigt prompt ein Event an, für das ihr euch wahrscheinlich einen Wecker stellen müsst.

Nintendo kündigt überraschend Livestream an

Kurz vor dem Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kündigt Nintendo noch Mal ein Live-Event zum Spiel an. Nintendo of America schreibt in einem Tweet folgendes:

„Macht euch bereit Legend-of-Zelda-Fans! Wir werden bis zum Mitternachts-Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (in New York) einen speziellen Livestream abhalten.“

Das Ganze soll am Abend vor dem Release des Spiels stattfinden – zumindest in den USA. Umgerechnet findet das Event nämlich um 03:45 Uhr morgens statt.

Die schlechte Nachricht: Um also noch ein paar Eindrücke vor dem Spielen zu sammeln, müsstet ihr mitten in der Nacht um 4 Uhr aufstehen. Die gute Nachricht: Wenn das Spiel in New York um Mitternacht seinen Release feiert, könnte dies auch bei uns der Fall sein.

Was wird im Livestream gezeigt?

Genaues zu den Inhalten der Übertragung ist noch nicht bekannt. Da ähnliche Events aber schon öfter stattfanden, lässt sich ungefähr erahnen, was Nintendo vorbereitet hat.

Im Rahmen eines Nintendo Treehouse-Livestreams spielen Nintendo-Angestellte ins Spiel rein. Schon zu Breath of the Wild gab es einige dieser Events, bei denen das Anfangsgebiet gezeigt wurde, sowie was man in der Spielwelt alles machen kann. Dabei reden Entwickler, Produzenten oder Moderatoren über das Gameplay und die Welt.

Vermutlich wird dies auch bei Tears of the Kingdom der Fall sein. Ihr werdet also wahrscheinlich das Anfangsgebiet zu Gesicht bekommen und eventuell ein paar interessante Kommentare der Experten hören.

Wenn The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hierzulande aber auch bereits um Mitternacht freigeschaltet wird, könnt ihr eh schon reinzocken, bevor ihr den Livestream sehen könnt.

