Steam-Rekord für CS:GO – Valves Shooter ist einfach nicht zu bremsen

Counter-Strike: Global Offensive erreicht einen neuen Steam-Rekord. (Bild: Valve)

Counter-Strike ist seit zwei Dekaden nicht mehr aus der Shooter-Landschaft wegzudenken. In den letzten Monaten brach Valves FPS-Urgestein zu immer neuen Höhen auf, was nicht zuletzt an der Ankündigung von Counter-Strike 2 liegt. Vor wenigen Tagen brach CS:GO erneut den eigenen Steam-Rekord.

CS:GO bricht erneut Steam-Rekord

Valve hat die eigene Plattform Steam fest im Griff. Unter den meistgespielten Games hält sich neben dem hauseigenen MOBA Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive stets an der Spitze. Schon seit Anfang des Jahres geht es für CS:GO stets bergauf, doch die Ankündigung von Counter-Strike 2 lässt die Spielerzahlen explodieren. Einen ersten neuen Rekord mit über 1,5 Millionen Spielern gab es dann im März 2023.

Nur wenige Wochen später, wurde dieser Rekord erneut gebrochen und das nicht um ein paar Tausend Spieler sondern gleich um über 300.000. Laut SteamDB waren es genau 1.818.773 gleichzeitig aktive Spieler. (Quelle: SteamDB). In der absoluten Rekord-Liste der am meistgespielten Spiele auf Steam, reicht das aber noch lange nicht für Platz 1, denn dieser gehört nach wie vor PUBG mit über 3,2 Millionen Spielern. Dafür konnte CS:GO den Abstand zu Platz 3 erhöhen, Lost Ark verteidigt den Bronze-Rang mit etwas mehr 1,3 Millionen Spielern.

CS 2 soll auch ein optisches Upgrade werden:

Counter-Strike 2: Leveling Up The World

Woher kommt der neue CS-Hype?

Der offensichtliche Grund für das allgemein gestiegene Interesse ist natürlich die Ankündigung von Counter-Strike 2. Den neusten Schub dürfte allerdings das aktuell laufende Major in Paris zu verantworten haben. Das E-Sport-Turnier mit 1,25 Millionen US-Dollar Preisgeld ist das letzte, das in CS:GO ausgetragen werden soll.

Spieler können während des Majors ingame Preise gewinnen und hinter Skins und Stickern sind viele von ihnen her. Kein Wunder, unter den richtigen Umständen können die Cosmetics aus CS:GO ein echtes Vermögen wert sein –und da sie mit in CS 2 übertragen werden, ist das Interesse ungebrochen.

Aktuell darf eine ausgewählte Gruppe von Spielern Counter-Strike 2 bereits testen, der Release ist für Sommer 2023 geplant.