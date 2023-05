„Das ist das Schlimmste“: Call of Duty setzt voll auf Pay-to-Win

Call of Duty: Warzone 2 zieht den Ärger der Fans auf sich. (Bildquelle: Activision Blizzard)

Ein neues Bezahl-Bundle für Call of Duty zieht aktuell den Ärger der Fans auf sich. Bei den Boni soll es sich ganz klar um Pay-to-Win handeln. Es ist nicht das erste Mal, dass Activision die Fühler in diese Richtung ausstreckt.

Pay-to-Win in CoD: Was kann das neue Bundle?

Die CoD-Community ist sauer auf den Entwickler Activision. In Zentrum des Aufstands steht das „Roze und Thorn“-Bundle für den DMZ-Modus, bei dem es sich um einen klaren Fall von Pay-to-Win handeln soll. Grund dafür ist der Operator-Skin Thorns Out, der mit einer kostenlosen UAV-Drohne als Killstreak ausgestattet ist.

Mit ihr werden Gegner für kurze Zeit auf der Minimap markiert, selbst wenn der Spieler sie überhaupt nicht sehen kann. Ein klarer Vorteil, vor allem zu Beginn einer Runde. Das haben wohl selbst die Entwickler bemerkt und einen Countdown von 60 Sekunden eingebaut, bevor die Drohne verwendet werden kann. Den Fans reicht das jedoch noch nicht.

YouTuber und CoD-Experte Stodeh schreibt auf Twitter, dass dies der schlimmste käufliche Bonus bisher sei. Ein ganzes Team, das mit diesem Skin eine Runde antritt, könnte ohne Probleme ein gegnerisches Team ausschalten. Diese Taktik würde den DMZ-Modus ruinieren.

Call of Duty: Activision testet Pay-to-Win

Schon zuvor musste Activision für die DMZ-Bundle in Call of Duty Kritik einstecken. So wurden hier bereits Vorteile im Spiel angeboten, wie etwa ein größerer Rucksack oder eine Schutzweste.

Bisher sind die Pay-to-Win-Bundle nur im DMZ-Modus verfügbar, der spielerisch an Escape from Tarkov angelehnt ist. Es ist jedoch mehr als wahrscheinlich, dass Activision hier erste Experimente wagt, wie gut die Vorteile ankommen.

Ein frustrierter Fan schreibt auf Reddit nun, dass die einzigen Leute, die so etwas verteidigen können, entweder nicht einschätzen können, wie stark die Vorteile sind oder bereits selbst zugeschlagen haben – und den bezahlten Vorteil im Spiel lieben (Quelle: Reddit).