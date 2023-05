Nach Steam-Sperre: Dark and Darker hat eine schlechte Nachricht für die Fans

Dark and Darker konnte bei den Testphasen viele Spieler überzeugen. (Bild: Ironmace)

Durch einen Rechtsstreit verschwand der Steam-Liebling Dark and Darker vor einigen Wochen von der Plattform. Entwickler Ironmace meldete sich nach längerem Schweigen nun wieder bei der Community. Leider mit einer schlechten Nachricht für die Fans.

Dark and Darker: Early Access auf Steam verschiebt sich

Das koreanische Indie-Studio Ironmace konnte mit ihren ersten Tests von Dark and Darker einen Volltreffer bei der Steam-Community landen. Die Freude währte jedoch nicht lang, denn der Publisher Nexon geht gerichtlich gegen Ironmace mit dem Vorwurf der Urheberrechtsverletzung vor. Zurzeit ist weder ein Urteil noch eine Einigung in Sicht, die bisher gravierendste Konsequenz war die Sperrung von Dark and Darker auf Steam:

Ursprünglich hatte Ironmace den Early-Access-Start auf Steam für Ende April oder Anfang Mai 2023 vorgesehen, doch es blieb still in den letzten Wochen. Gestern meldeten sich die Entwickler dann über den offiziellen Discord-Kanal mit einer schlechten Nachricht bei den Fans. Ironmace erklärte, dass sie aktuell nicht so offen und frei mit den Fans kommunizieren könnten, da die rechtliche Situation dies erfordern würde. Der Start des Early Access verzögert sich „ein bisschen“, das Studio bittet die Fans durchzuhalten. (Quelle: Discord).

Dark and Darker spielt sich wie ein Fantasy-Tarkov:

Dark and Darker – Alpha Playtest Teaser

Konkretere Informationen liefert das Studio nicht, das Indie-Studio dürfte allerdings alle Hände voll zu tun haben, sich gegen den Publisher-Giganten zu behaupten. Dieser Anschein einer „David gegen Goliath“-Geschichte und der große Erfolg des Spiels selbst, haben dazu geführt, dass viele Spieler eher auf der Seite von Ironmace sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings keine objektive Entscheidung möglich, da es schlicht unklar ist, ob die Vorwürfe von Nexon gerechtfertigt sind oder nicht.

Ironmace findet Weg, Steam-Sperre zu umgehen

Das Indie-Studio konnte viele Pluspunkte bei der Community sammeln, indem sie einen Weg fanden, die Steam-Sperre zu umgehen. Für den mittlerweile abgeschlossenen Testlauf stellten sie Dark and Darker als Torrent-Download zur Verfügung und ließen die Fans weiterhin kostenlos Probe spielen.