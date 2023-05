Pokémon-Entwickler schockt die Fans: Neues Spiel soll komplett anders werden

Game Freak arbeitet an einer ganz neuen Art von Spiel. (Bild: Game Freak/Private Division)

Game Freak ist vor allem für die Entwicklung der Hauptspiele der Pokémon-Franchise bekannt. Gemeinsam mit Publisher Take-Two Interactive arbeitet das Studio nun an einem völlig neuen Projekt, das sich komplett von bisherigen Arbeiten unterscheiden soll.

Pokémon-Entwickler Game Freak arbeitet an neuem Spiel

Obwohl das Studio Game Freak vor allem für Pokémon-Spiele wie Schwert und Schild, Legenden: Arceus sowie Karmesin und Purpur bekannt ist, hat es in den vergangenen Jahren weitere Spiele abseits der Pokémon-Reihe veröffentlich – beispielsweise Little Town Hero, Drill Dozer und Pocket Card Jockey: Ride On!.

Unter dem Namen „Project Bloom“ arbeitet Game Freak nun gemeinsam mit Publisher Take-Two Interactive, beziehungsweise Private Division, an einem neuen Spiel. Dieses soll sich sowohl stilistisch als auch inhaltlich von den bisherigen Arbeiten des Entwicklers unterscheiden (Quelle: Private Division).

Auf der offiziellen Seite haben die Unternehmen bereits eine Grafik zum kommenden Spiel veröffentlicht, die von dem bekannten Künstler Kazuma Koda illustriert wurde. Koda ist für seine Arbeit an Spielen wie Nier: Automata, Bayonetta 2, Fire Emblem: Three Houses und auch Pokémon: Let's Go Pikachu! bekannt (Quelle: Polygon).

Mit Project Bloom soll ein neues Action-Adventure erscheinen. Bild: Private Division/Game Freak

Zu sehen ist ein Charakter in einem mystischen und sumpfigen Wald. Es sieht so aus, als würde dieser traditionelle japanische Kleidung sowie einen Strohhut tragen. Zum Spiel an sich wird noch nichts verraten, alle Beteiligten würden sich aber über die Möglichkeit freuen, eine neue IP zu entwickeln, die sich von ihrer bisherigen Arbeit abhebt.

Wann soll Project Bloom erscheinen?

Laut eigenen Angaben befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium und hat noch kein angekündigtes Veröffentlichungsdatum. Es wird voraussichtlich in Take-Twos Geschäftsjahr 2026 erscheinen. Mit weiteren Details zu Project Bloom ist also in naher Zukunft erst mal nicht zu rechnen.