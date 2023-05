Steam-Topseller: Hype-Strategiespiel startet schon im Early Access durch

Auto-Battler Mechabellum startet auf Steam durch. (Bild: Paradox Arc)

Der Boom der Auto-Battler liegt eigentlich schon ein paar Jahre zurück, dennoch gibt es einen neuen Kandidaten für dieses Strategie-Genre. Mechabellum macht einiges anders und das offenbar mit Erfolg. Schon die ersten offenen Testphasen begeisterten die Spieler und zum Early-Access-Start geht es auch gleich in die Steam-Topseller.

Mechabellum erobert die Steam-Topseller

Anfang 2019 löste Dota Auto Chess, eine Custom Map für Valves Dota 2 den Hype für die Auto-Battler aus. Die berühmtesten Vertreter sind Dota Underlords oder Team Fight Tactics (TFT) aus dem LoL-Universum. Das Genre selbst lässt sich aber bis zu einer Tower-Defense-Map aus Warcraft 3 zurückverfolgen.

Mit Mechabellum nimmt das Interesse an Auto-Battler wieder ordentlich Fahrt auf. In der kostenlosen Testphase fand das Spiel auch bei vielen deutschen Twitch-Streamer großen Anklang und gewann an Popularität. Am 11. Mai 2023 startete Mechabellum in der Early Access auf Steam und liegt aktuell auf Platz 4 der Topseller. (Quelle: Steam). Das bis zum 18. Mai 2023 gültige Einführungsangebot reduziert den Preis um 20 Prozent auf 11,99 Euro.

Mechabellum Game River

Das Gameplay von Mechabellum

In Mechabellum übernehmt ihr das Kommando über eine Armee von Mechs. Zu Beginn einer Partie wählt ihr einen von vier Kommandanten aus, die unterschiedliche Boni mit sich bringen. Wie bei Auto-Battlern üblich platziert ihr vor jeder Runde eure Einheiten auf dem Spielfeld, startet die Runde, könnt ihr nicht mehr eingreifen und eure Einheiten attackieren automatisch den nächstbesten Feind.

Der Launch-Trailer zum Early Access von Mechabellum:

Mechabellum Release Trailer

Während Dota Underlords und TFT eher einer Rollenspielrichtung folgen und ihr Helden platziert, sie auflevelt und mit Gegenständen ausrüstet, fühlt sich Mechabellum wie ein richtiges Strategiespiel an. Ihr könnt eure Einheiten direkt mit spezifischen Upgrades ausrüsten oder allgemeine Boni für eure Armee kaufen. Nach jeder Runde könnt ihr eine von vier Karten kaufen, die Vor- und Nachteile mit sich bringen oder einen speziellen Angriff freischalten.

Den Spielern gefällt vor allem die große taktische Tiefe von Mechabellum, es gibt vielfältige Armee-Kompositionen und auch die Aufstellung der Einheiten ist extrem wichtig. Ebenfalls gelobt wird die gute Optik des Spiels.

Die Early-Access-Phase soll etwa ein Jahr dauern. Da Mechabellum ein sehr kompetitives Spiel werden soll, wird in dieser Zeit viel Wert auf das Balancing gelegt.