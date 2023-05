Unfassbar: Mario-Kart-Spieler löscht Lakitu und findet so Abkürzung

Mario Kart 8: Fan findet neue Abkürzungen durch NPC-Trick. (Bildquelle: Nintendo)

Einem Spieler ist etwas wirklich Merkwürdiges in Mario Kart 8 gelungen: Durch das Löschen des NPCs Lakitu, schaltet er neue Abkürzungen im Funracer frei.

Mario Kart 8: Fan entdeckt neue Abkürzungen

In einem faszinierenden Video zeigt RedFalcon, was passiert, wenn Lakitu Spieler in Mario Kart 8 nicht mehr davor bewahrt, von der Strecke zu fallen – und was für gigantische Abkürzungen dadurch plötzlich möglich gemacht werden.

Auf der Rainbow Road konnte er somit mit genügend Pilzpower von einem Abschnitt auf den anderen springen und dabei große Teile der Map umgehen. Auch am Cheep-Cheep-Strand und im Mario Kart Stadium sind ohne die Intervention von Lakitu plötzlich lohnenswerte Sprünge möglich, die die Fahrt wesentlich verkürzen.

Schaut euch das verrückte Mario-Kart-8-Video hier an:

Ganz besonders viel Zeit kann allerdings auf der Strecke Big Blue eingespart werden – dort schafft RedFalcon das komplette Rennen in weniger als 30 Sekunden – definitiv ein Weltrekord.

Lakitu-Hack zeigt Nintendos Geheimnisse am Streckenrand

Lakitu aus dem Spiel zu nehmen, ebnet in Mario Kart 8 den Weg zu einigen außergewöhnlichen Abkürzungen. Gleichzeitig ermöglicht es euch aber auch, die Strecken so genau wie noch nie zuvor unter die Lupe zu nehmen – jedenfalls soweit wie es euch die Programmierer erlauben.

So zeigt RedFalcon zum Beispiel auch, wie detailliert die Baumsiedlung am Wilden Wipfelweg gestaltet wurde und wie es aussieht, wenn ihr die Zuschauer im Mario Kart Stadium auf den Rängen besucht. Schade nur, dass ihr auf der Königlichen Rennpiste zwar vor das Schloss, aber leider nicht die Stufen zum Eingang hochfahren könnt.

