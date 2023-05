In Diablo 4 geht es vor allem um richtig guten Loot. (Bild: Blizzard)

In Diablo 4 geht es vor allem um das Ergattern der besten Ausrüstung. Das Ziel ist möglichst guter und seltener Loot. Doch genau um den streiten gerade Teile der Community und es dreht sich um die Frage, ob Diablo sich nun mehr nach den Viel- oder den Gelegenheitsspielern richten soll.

Diablo 4: Streit um Kernfeature lässt bei Community die Fetzen fliegen

Sie sind orange, selten und ziemlich mächtig — nach den Legendarys sucht jeder Diablo-4-Spieler, denn diese Güteklasse für Ausrüstung macht einen Charakter-Build erst komplett. Egal ob absoluter Hardcore-Zocker oder gemütlicher Gelegenheitsspieler, wenn das orangefarbene Leuchten zu sehen ist, freuen sich alle Arten von Spielern.

So soll das Endgame von Diablo 4 aussehen:

Diablo IV | Im Kern des Spiels – Die Langzeitinhalte

Während es an den ersten beiden Beta-Wochenenden noch ordentlich Legendarys regnete, wurden die Dropchancen zum Server Slam deutlich herabgesetzt. Auf den Stresstest am vergangenen Wochenende folgten viele Foren- und Reddit-Beiträge, in denen die Dropchancen heiß diskutiert wurden.

Diablo 4: Community streitet über Dropchancen von Loot

Während sich die einen beschweren, dass sie nach sieben Stunden beim Stresstest noch kein einziges Legendary gefunden haben, nennen die anderen dieses Verhalten ungeduldig. (Quelle: Blizzard-Forum). Es scheint ein Streit zwischen Gelegenheitsspielerin und denen, die viel Zeit in den Grind investieren, zu sein. Dazwischen steht Blizzard, die es keiner der Gruppen recht machen können.

Gerade in einem Reddit-Post fliegen aktuell auf über 3.000 Kommentaren die Fetzen. Urheber ANicerPerson beschwert sich „die Anzahl der Casuals ist viel zu hoch“ und erinnert daran, wie früher in Diablo 2, Spieler 20 Stunden lang Mephisto für das Item Harlequin Crest grinden mussten. Doch genau das wollen viele Spieler nicht mehr, deren Spielzeit durch Job und Familie mittlerweile begrenzt ist.

Hardcore-Fans zählen dabei häufig Diablo 3 als negatives Beispiel für „Casual Drop-Raten“ auf. Unter den „echten Fans“ stand D3 schon immer scharf in der Kritik, doch auch im aktuellen Streit auf Reddit halten Spieler dagegen, dass es sich über 65 Millionen Mal verkaufte. (Quelle: Blizzard, Stand: Mai 2022).

Es bleibt abzuwarten, wie die Dropchancen im fertigen Spiel sind, beim Server Slam war das maximale Level gerade einmal 20 von 100. Diablo 4 soll am 6. Juni 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.