Amazons „Herr der Ringe“-MMO: Ein Füllhorn an zweiten Chancen

Amazon kündigte die Arbeiten an einem neuen Spiel im „Herr der Ringe“-Universum an. Dadurch ergeben sich gleich drei zweite Chancen. Das geplante MMO befindet sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und die Fans werden ganz genau beobachten, was der Mega-Konzern mit der Lizenz dieses Mal anstellen wird.

Amazon kündigt MMO mit „Herr der Ringe“-Lizenz an

Die Infos über das neue MMO von Amazon Games sind spärlich. Es soll eine große Open World werden, die Mittelerde im dritten Zeitalter zeigt und die Geschichten aus Der Hobbit sowie der „Der Herr der Ringe“-Reihe aufgreift. Das Spiel befindet sich noch in der Konzeptphase, ein Release ist also noch in weiter Ferne. Amazon Games nutzt eine weiterentwickelte Version der Azoth-Engine, die auch schon bei New World zum Einsatz kam, um das MMO sowohl auf PC als auch Konsolen zu bringen.

Der zweite Versuch an einem HdR-MMO

Von Amazon sollte bereits vor einigen Jahren ein MMO im „Herr der Ringe“-Universum kommen. Das Studio für dieses Projekt war das in Hongkong ansässige Unternehmen Leyou. Nachdem der chinesische Konzern Tencent Leyou allerdings aufgekauft hatte, wurde das Spiel komplett gestrichen, da Amazon und Tencent nicht auf einen Nenner kommen konnten. Das neue MMO hat jedoch nichts mit dem alten Projekt zu tun und wurde von Grund auf neu entwickelt.

Das nächste „Herr der Ringe“-Spiel nimmt sich einer ganz besonderen Figur an:

Der Herr der Ringe: Gollum – Cinematic Trailer

Der zweite Versuch für ein langlebiges MMO

Zwar war New World ein ziemlich großer Hit zum Release und steht noch immer auf Platz 7 der meistgespielten Steam-Spiele aller Zeiten, doch das Interesse nahm in den Monaten nach dem Release immer stärker ab. (Quelle: SteamDB). Wie Amazon mitteilt, soll das neue MMO aber auch kein New World 2.0 werden, sondern ein komplett neues Spielerlebnis.

Das neue MMO entsteht wie New World beim Studio in Orange County von Amazon Games. Der Leiter des Studios, Rich Lawrence, versichert, „dieses Spiel wird voll und ganz auf Herr der Ringe zugeschnitten und in dessen Sinne sein“. (Quelle: Amazon Games). Das Studio will jedoch die aus New World gewonnen Erkenntnisse nutzen.

Der zweite Versuch mit der HdR-Lizenz

An Amazons Serie Die Ringe der Macht gab es durchaus berechtigte Kritik. Da wären zum Beispiel die eher schwachen Dialoge oder einige Charaktere, denen es einfach an Tiefe fehlt.

Schaut in den ersten Trailer zu Die Ringe der Macht:

Nun ist HdR-Lizenz nicht gleich HdR-Lizenz. Für die Serie und eben nur für die Serie kam die Lizenz über die „Herr der Ringe“-Trilogie und Der Hobbit von Tolkien Estate. Mit ausschließlich dieser Vorlage hat Amazon dann Die Ringe der Macht entwickelt, eine Serie, die, anders als die Romane, im zweiten Zeitalter spielt und sich daher viel selbst überlegen musste.

Die Lizenzen für die Filme und auch Videospiele liegen aber bei Middle-earth Enterpises. Für das neue MMO hat Amazon sich mit dem Medien-Giganten und Publisher Embracer Group zusammengetan, der vor etwa einem Jahr Middle-earth Enterpises aufgekauft hat. Damit sind für das MMO von Amazon nun auch die Filme von Peter Jackson kein Tabu mehr. Kurzum: Das MMO darf sich deutlicher an den Filmen sowie Büchern orientieren und findet ja auch sein Setting in derselben Zeitperiode.

Dieses HdR-Rollenspiel hat es auch nicht bis zur Fertigstellung gebracht:

Was letztendlich aus dem Projekt wird, steht noch in den Sternen. Für die Fans bleibt nur zu hoffen, dass Amazon alle zweiten Chancen gut nutzt.