Overwatch 2 bricht 4 Jahre altes Versprechen – Community ist außer sich

Overwatch 2 wurde 2019 mit einem großen PvE-Modus angekündigt, der trotz Release der Multiplayer-Modi bisher auf sich warten lässt. Nun erklären die Entwickler, dass dieser Modus, so wie er vor vier Jahren versprochen wurde, vom Tisch ist und die Community ist darüber alles andere als glücklich.

Overwatch 2 streicht Großteil des PvE-Modus

Im Jahr 2019 kündigte Blizzard Overwatch 2 an. Eine der größten Neuerungen waren Helden-Missionen, also PvE-Inhalte, die auch im Koop gespielt werden konnten. Es sollte durch Charakterentwicklung und Talentbäume einen hohen Wiederspielwert geben. Mit diesen Rollenspiel-Elementen tiefer in die durchaus beliebte Lore von Overwatch einzutauchen und eine Kampagne zu spielen, fand bei vielen Fans großen Anklang.

So wurde Overwatch 2 2019 angekündigt:

Das ist allerdings seit dem gestrigen Entwickler-Update vom Tisch. Der PvE-Modus, der vor vier Jahren versprochen wurde, wird nicht erscheinen, erklärten Blizzards Aaron Keller und Jared Neuss in einem Livestream. Das Video dazu findet ihr auf YouTube. Laut Neuss habe die Entwicklung nicht die erhofften Fortschritte gemacht, man wolle sich indessen darauf konzentrieren kontinuierlicher Inhalte für Overwatch 2 zu entwickeln.

Durch Story-Missionen wird es in Zukunft dennoch Koop-PvE-Inhalte geben, für Solo-Spieler soll es sogenannte Flashpoints geben. Diese Inhalte sind für Season 6 geplant, die voraussichtlich im August starten wird. Jedoch weichen diese Pläne stark von dem ab, was 2019 angekündigt wurde.

Community ist außer sich

Den Fans gefällt diese Entscheidung überhaupt nicht und aus vielen Kommentaren sprechen Wut und Enttäuschung. Unter dem verlinkten YouTube-Video schreibt beispielsweise Hemlixx: „Ich kann nicht glauben, dass ihr es immer noch schafft mich zu enttäuschen, obwohl meine Erwartungen schon an ihrem Tiefpunkt waren.“ The Arcalypse fügt hinzu: „Ihr wart mal ein leuchtendes Vorbild der Industrie.“

Im offiziellen Reddit macht sich ebenfalls Enttäuschung breit:

Hier schreibt soverain: „Ihr wollt mit also erzählen, wir haben Jahre ohne Inhalte für 5vs.5 und den Push-Modus durchgestanden?“ Nutzer Semajj kann es ebenfalls nicht fassen: „War das nicht der gesamte Pitch für Overwatch 2? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur traurig.“

Für viele war der PvE-Modus das große Argument überhaupt ein Overwatch 2 zu entwickeln, was sich jetzt nur wie ein großes Update für Overwatch 1 anfühlt, das nur zusätzliche Monetarisierung mit sich brachte. Blizzard scheint mit dieser Entscheidung eine ohnehin schon zweifelnde Community nur noch weiter gegen sich aufgebraucht zu haben.