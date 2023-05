FIFA 23: Mit diesen 7 Tipps hat der Fußball-Frust keine Chance

Frust in FIFA 23: 7 Tipps, die euch vor Wutanfällen bewahren. (Bildquelle: EA / Svitlana Barsukova, Getty Images)

König Fußball kann wie kaum ein anderer Sport begeistern, doch gleichzeitig sorgt er auch gerne mal für ordentlich Ärger. In FIFA 23 ist das nicht anders und Wutanfälle sind kaum zu vermeiden. Mit diesen 7 Tipps könnt ihr euren Fußball-Frust aber zumindest ein wenig eindämmen.

FIFA 23: Ein bisschen Frust ist vorprogrammiert

Es gibt hundert verschiedene Wege, um euch in FIFA 23 so richtig zur Weißglut zu bringen – dies gilt für den Singleplayer und im Online- oder Couch-Multiplayer natürlich noch umso mehr. Gegentore in der letzten Minute, abstruse Schiedsrichterentscheidungen, katastrophales Abwehrverhalten, unfaire Glitches und Gegner mit nervigen Taktiken können je nach Situation alle das Fass zum Überlaufen und euren Puls auf 180 bringen.

Damit ihr nicht ständig neue Controller kaufen müsst, weil ihr wegen unkontrollierten FIFA-Ragequits einen deutlich zu hohen Gamepad-Verschleiß habt, zeigen wir euch in der Bilderstrecke am Ende dieses Artikels 7 FIFA-Tipps, die euch vor folgenschweren Ausrastern dieser Art schützen können.

FIFA-Frust: 7 Tipps, mit denen ihr einen klaren Kopf bewahrt

Niemand mag es gerne, in FIFA 23 zu verlieren. Ganz besonders Gamern mit einer ausgeprägten kompetitiven Ader gehen Niederlagen so richtig auf die Nerven, aber zum Glück gibt es ein paar nützliche Tricks, um einen echten Wutanfall zu vermeiden. Darüber hinaus können sie außerdem auch dazu beitragen, dass ihr längerfristig mehr Spaß am Spiel habt und nach zu vielen Rückschlägen nicht irgendwann die Lust daran verliert.

Von neuen Kamera-Einstellungen bis hin zu mehr Mut beim Ausprobieren experimenteller Aufstellungen – hier sind 7 Tipps, die gegen Frust in FIFA 23 helfen.

FIFA 23: 7 Tipps gegen den Fußball-Frust Bilderstrecke starten (8 Bilder)

Natürlich tut eine Niederlage in FIFA immer noch weh, aber wenn ihr unsere Tipps beherzigt, könnt ihr euer Frust-Level zumindest ein wenig herunterschrauben und im Griff behalten.