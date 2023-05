Xbox-Comeback für 10 Jahre altes CoD: Dieser Teil ist jetzt wieder ein Bestseller

Ein 10 Jahre alter Shooter ist auf einmal wieder in den Xbox-Charts. Aber warum? (Bild: spieletipps / Activision)

Die Xbox-Spieler scheinen gerade mal wieder auf einem kleinen Retro-Trip zu sein. Immer wieder tauchen dank starken Rabattaktionen einige ältere Spieler in den Bestsellern auf, nun hat es auch ein inzwischen 10 Jahre altes CoD fast geschafft, sich einen Platz auf dem Treppchen zu sichern.

CoD: Black Ops 2 ist zurück in den Xbox-Charts

Die ersten drei Plätze der Bestseller-Charts im Xbox-Store halten keine großen Überraschungen bereit: FIFA 23, Star Wars Jedi: Survivor und die Diablo Prime Evil Collection – damit war irgendwie zu rechnen. Ganz anders sieht es aber auf dem vierten Platz aus. Denn dort hat es sich gerade tatsächlich Call of Duty: Black Ops 2 gemütlich gemacht (Quelle: Microsoft Store).

Zur Erinnerung: Der Shooter von Activision ist inzwischen über 10 Jahre alt. Das scheint ihn jedoch nicht davon abzuhalten, jetzt ein kleines Revival zu feiern. Denn auch wenn es nicht ganz für einen Platz auf dem Treppchen gereicht hat, positioniert sich der einstige Shooter-Hit damit nicht nur weit vor dem aktuellen Ableger der Reihe, sondern auch vor Spielen wie Red Dead Redemption 2, GTA 5 oder Hogwarts Legacy.

Bock auf einen kleinen Nostalgie-Trip? Dann werft einen Blick in den offiziellen Trailer von CoD: Black Ops 2:

Call of Duty - Black Ops 2: Trailer

Warum ist das alte CoD wieder ein Xbox-Hit?

Ganz ehrlich: Das dürfte vor allem an der aktuell laufenden Rabattaktion liegen. Denn Call of Duty: Black Ops 2 wird gerade für 14,99 Euro statt der regulären 49,99 Euro verkauft. Das entspricht einem Rabatt von 70 Prozent. Das Angebot gilt nch bis zum 29. Mai 2023 – ihr habt also noch ein paar Tage Zeit, um über den Kauf im Xbox Store nachzudenken.

Zur Erinnerung: Wir reden hier über einen Shooter, der ursprünglich für die Xbox 360 erschienen und nur dank Abwartskompatibilität auf der Xbox One und der Xbox Series X|S spielbar ist.

Übrigens: Das beste CoD ist sogar noch ein paar Jahre älter als Black Ops 2:

Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob Black Ops 2 seinen Bestseller-Platz auch längerfristig verteidigen kann oder diesen doch zeitnah abtreten muss. Zuletzt tauchte das alte CoD vor rund einem Jahr in den Xbox-Charts auf, auch damals sorgt höchstwahrscheinlich eine Rabattaktion für das raketenhafte Comeback.