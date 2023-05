Zelda-Fans bricht das Herz: Eine Funktion wird in Tears of the Kingdom schmerzlich vermisst

Nintendo hat die Wünsche der Fans für Tears of the Kingdom bei einem Feature nicht erhört. (Bild: Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat die Fans im Sturm erobert und auch an der Verkaufsfront läuft es prächtig für Nintendos Vorzeigetitel. Doch eine winzige Kleinigkeit stößt den Switch-Spielern jetzt doch sauer auf: Die Entwickler haben die großartige Gelegenheit verpasst, ein für viele Spieler wichtiges Feature einzubauen.

Zelda: TotK – kann man den Hund streicheln?

Diese Frage bewegt die Gaming-Gemeinschaft seit einigen Jahren, wenn ein neues Spiel seinen Release feiert. Der bekannte Twitter-Kanal Can You Pet the Dog? hat es sich seit 2019 zur Aufgabe gemacht, zu prüfen, ob die vorhandenen Hunde im Spiel auch ordnungsgemäß gestreichelt werden können.

Während viele Entwickler durch diesen Trend angehalten sind, alle möglichen Tiere – ob Katzen, Wölfe oder eben Hunde – mit einer Streichel-Funktion auszustatten, scheint Nintendo dieses süße Gimmick nicht für nötig zu halten.

Denn wie der Twitter-Kanal nun eindeutig zeigt, sind die Hunde in Tears of the Kingdom nicht für eine Kuschelpartie bereit. Seht euch den Clip einfach selbst an:

Was sagen Fans zum Patzer von Nintendo?

Das Video hat auf Twitter echte Wellen geschlagen und über 77.000 Likes abgestaubt. In den Kommentaren lassen sich die vielen Switch-Spieler über diese verpasste Chance aus.

In scherzhafter Weise wollen viele ihr Exemplar am liebsten wieder umtauschen und attestieren dem Spiel nachträglich eine viel schlechtere Wertung aufgrund des fehlenden Features.

Einige fordern sogar einen Fix seitens Nintendo, der das gewünschte Feature in Tears of the Kingdom einbaut. Warum der Konsolen-Hersteller die Chance auch mit dem Nachfolger von Breath of the Wild versäumt hat, ist nicht klar.

Das ganze Thema beschäftigt die Community so sehr, dass einige sogar kreative Ideen entwickeln, um die Hunde im Spiel doch streicheln zu können. Auf YouTube zeigt Good Vibes Gaming zum Beispiel, wie er mithilfe einer Maschine seine Streichel-Leidenschaft ausleben kann:

Immerhin können euch die Hunde im Spiel helfen, versteckte Schätze zu finden. Dafür müsst ihr sie mit saftigem Fleisch versorgen und sie führen euch zu geheimer Beute.

Falls ihr noch unschlüssig seid, ob Tears of the Kingdom für euch geeignet ist, könnt ihr in unserem ausführlichen Test vorbeischauen: