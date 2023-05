Switch-Comeback: Ehemaliges Hype-Spiel kämpft sich nach Jahren zurück in die Charts

Ein alter Bekannter macht es sich in den Switch-Charts gemütlich. (Bild: Nintendo, Innersloth)

In der Hochzeit der Pandemie war es der große Gewinner: Among Us. Fast niemand kam um das Deduktionsspiel herum und das Austricksen seiner Freunde war ein lustiger Zeitvertreib. Jetzt ist das ehemalige Hype-Spiel ein erneuter Gast in den Switch-Charts – dank einem Rabatt.

Among Us schnappt sich Platz in den Switch-Charts

Aktuell gibt es einige Überraschungs-Hits in den Switch-Charts im Nintendo eShop. Grund dafür sind attraktive Rabatte, die die Preisschraube ordentlich drehen.

Ein Kandidat ist das besonders 2020 gehypte Among Us. Das niedliche Online-Game, in dem ihr eure Freunde und Mitstreiter austricksen oder anprangern müsst, meldet sich mit einem Rabatt von 30 Prozent zurück. Und kann sich damit den fünften Platz in den Topsellern der Hybrid-Konsole sichern (Quelle: Nintendo eShop).

Seit 2020 hat sich auch viel in dem Spiel getan. Es gibt mittlerweile mehrere Maps und Game-Modi – zuletzt wurde der Modus Hide n Seek hinzugefügt. Dort ist der Impostor ein blutrünstiges Monster, das ihr überleben müsst. Hier könnt ihr euch einen aktuellen Trailer zum Dedektivspiel anschauen:

Among Us: Offizieller Trailer

Wenn ihr noch nicht im Besitz von Among Us seid, bei dem Angebot aber gerne zuschlagen wollt, dann könnt ihr das noch bis zum 7. Juni tun. Solange kriegt ihr es noch für schmale 3 Euro.

Die Glanzzeiten von Among Us sind sicherlich vorbei, dennoch hat das Multiplayer-Game großen kulturellen Einfluss. So sehr, dass sogar ein Manga zum Spiel existiert:

Welche Spiele dominieren den Nintendo eShop noch?

Neben Among Us kann sich ein weiterer Überraschungs-Hit in die Charts der Plattform schleichen. Der kuriose Thief Simulator schnappt sich sogar den dritten Platz und schiebt sich damit vor Among Us. Auch dieses könnt ihr zu einem echten Spott-Preis ergattert – nicht einmal 2 Euro müsst ihr dafür hinblättern.

Unangefochtener Spitzenreiter ist aber nach wie vor Nintendos Zugpferd The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Das Open-World-Spiel mit Link wird wohl auch noch eine Weile dort oben verweilen.

Aktuell könnt ihr euch die physische Version bei MediaMarkt mit einem kleinen Rabatt sichern: