Skyrim trifft auf Zelda: Neues Action-RPG zeigt erstes Gameplay

Testament: The Order of High Human ist ein neues Action-RPG, das viele Genres miteinander verbinden will.

Das Action-RPG Testament: The Order of High Human will First-Person-Kämpfe mit Schwert und Magie und Puzzle-Elementen zu einem neuen Erlebnis verbinden. Eingebettet in eine dunkle Fantasy-Welt wandert das Spiel auf den Pfaden von Skyrim, Zelda oder dem damals ebenso verbuggten wie innovativen Dark Messiah of Might and Magic.

Testament: The Order of High Human für PC und Konsole angekündigt

Entwickler Fairyship Games will mit Testament: The Order of High Human einen neuartigen Genre-Mix auf den Markt bringen. Hier drin stecken First-Person-Kämpfe mit Schwert, Bogen und Magie wie in Skyrim und Plattformer- und Puzzle-Elemente wie in Zelda. Laut der offiziellen Pressemitteilung soll auch ein Hauch von Dark Souls in Testament zu finden sein.

Einen Release-Termin gibt es noch nicht, das Spiel soll aber für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Auf Steam findet ihr bereits eine Produktseite zu Testament: The Order of High Human. Passend zur Ankündigung gibt es auch einen ersten Trailer, der euch sowohl die Spielwelt als auch ein wenig Gameplay zeigt:

Skyrim trifft auf Zelda: Ein „First-Person Metroidvania“

Testament: The Order of High Human ist ein Singleplayer-Spiel, in dem ihr die Rolle von Aran, dem König der Menschen des Landes Tessara, übernehmt. Dieser wird jedoch von seinem Bruder Arva verraten und seiner Kräfte beraubt, das Land stürzt ins Chaos und Monster überrennen es. Laut Fairyship Games erwarte euch eine nicht-lineare Geschichte mit über 40 Haupt- und Nebenmissionen.

Gekämpft wird in Testament aus der Ego-Perspektive. Ihr könnt Schwerter nutzen, die ihr mit verschiedenen Elementarkräften aufladen könnt. Außerdem steht euch ein Bogen zur Auswahl, mit dem Spezialpfeile verschossen werden können. Hinzu kommen verschiedene magische Fähigkeiten, die ihr gegen eure Gegner einsetzen könnt, durch selbst hergestellte Tränke könnt ihr euch temporäre Buffs verschaffen.

Ein weiteres Element sind die Puzzle- beziehungsweise Plattformer-Passagen. Zu denen und dem damit vermutlich verbundenen Metroidvania-Part des Spiels gibt es aber kaum konkrete Infos. Hinter den Rätseln verbergen sich wahrscheinlich neue Fähigkeiten, die dann weitere Areale der Spielwelt für euch zugänglich machen.

Ob Testament auch für unvergessene Momente sorgen wird?

Fairyship Games musste im Jahr 2019 eine gescheiterte Kickstarter-Kampagne für Testament: The Order of High Human beenden, scheinbar wurde dennoch eine Finanzierung für die Entwicklung gefunden. Ein Team aus etwa 30 Entwicklern arbeitet seit viereinhalb Jahren an dem Spiel.