Kostenlos auf Steam: Holt euch beliebten Apokalypse-Shooter jetzt gratis

Schnappt euch einen Shooter der beliebten Metro-Reihe gratis. (Bild: Deep Silver)

Auf Steam ist ein Publisher mal wieder in Gönnerlaune und verschenkt einen beliebten Teil seiner Shooter-Reihe. Ihr könnt euch für kurze Zeit Metro: Last Light komplett kostenlos sichern. Das düstere Apokalypse-Szenario kommt bei den PC-Spielern auf Steam jedenfalls prächtig an.

Schnappt euch Metro: Last Light kostenlos auf Steam

Der düstere Apokalypse-Shooter Metro: Last Light von 4A Games ist schon etwas in die Jahre gekommen, liegt der Release im Jahr 2013 doch schon etwas zurück. Doch das atmosphärische Abenteuer genießt immer noch einen guten Ruf. Ganze 90 Prozent der Spielenden auf Steam attestieren dem Shooter eine sehr positive Bewertung.

Spätestens jetzt ist der perfekte Zeitpunkt gekommen, in den Ego-Shooter reinzuschnuppern, solltet ihr es noch nicht getan haben. Anlässlich des zehnten Geburtstags könnt ihr euch die Complete Edition des zweiten Teils der Metro-Reihe noch bis zum 25. Mai um 19 Uhr kostenlos schnappen. Darin enthalten sind alle fünf DLCs.

Metro: Last Light Complete Edition 4A Games

Solltet ihr an weiteren Titeln des Metro-Universums interessiert sein und gleich ein komplettes Bundle bevorzugen, kriegt ihr darauf gerade auch dicke Rabatte. Alle drei Teile – also Metro 2033, Metro: Last Light und Metro Exodus – gibt es aktuell für schmale 12,49 Euro.

Die Metro-Spiele basieren übrigens auf den gleichnamigen Romanen von Dmitry Glukhovsky und sind für Fans von apokalyptischen Welten besonders lesenswert:

Metro 2033: Roman (Metro-Romane, Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2023 19:27 Uhr

Worum geht es im Shooter?

Im beliebten Survival-Shooter werdet ihr in die Metro von Moskau verfrachtet. Dort liegt die letzte Bastion der Menschheit, die sich aufgrund eines Atomkrieges in die Katakomben verzogen hat. Die Oberfläche wimmelt vor brutalen Mutanten und auch in der Tiefe lauern viele Gefahren.

Als Artyom erlebt ihr eine fesselnde Erzählung mit dichter Atmosphäre und spannenden Gefechten. Neben der Auswahl mehrerer Schusswaffen, könnt ihr auch aus den Schatten agieren und eure Gegner mit cleveren Stealth-Mechaniken zur Strecke bringen.

Schaut euch im Trailer einmal die bedrückende und viel gelobte Atmosphäre von Metro: Last Light an:

Metro: Last Light - Launch-Trailer

