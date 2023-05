Steam-Topseller: Neuer Shooter begeistert Genre-Fans mit rasanter Action

Warhammer 40K: Boltgun ist ein rasanter Retro-Shooter. (Bild: Focus Entertainment)

Für Genre-Fans ist dieser Steam-Topseller die perfekte Mischung. Ein Boomer-Shooter wie Doom trifft auf das Warhammer-40K-Universum. Heraus kommt ein schneller First-Person-Shooter mit jeder Menge Pixel-Blut und fetten E-Gitarren-Sounds: Warhammer 40K: Boltgun.

Warhammer 40K: Boltgun – Neuer Shooter begeistert Steam-Spieler

Seit dem 23. Mai 2023 könnt ihr Warhammer 40K: Boltgun auf Steam kaufen. Der First-Person-Shooter im pixeligen Retro-Look der 90er bringt das schnelle und blutige Gameplay eines Doom in das Warhammer-40K-Universum. Zum Release ist das Spiel noch ein mal um 10 Prozent reduziert und kostet aktuell 19,79 Euro auf Steam. Aktuell steht Boltgun auf Platz 3 der Topseller, hinter Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive und Destiny 2. (Quelle: Steam).

Im Launch-Trailer gibt es nicht nur das actionreiche Gameplay zusehen, sondern auch den für Genre und Setting passenden Soundtrack zu hören:

Warhammer 40,000: Boltgun

Warhammer 40,000: Boltgun Auroch Digital

In Boltgun ballert ihr euch als Space Marine durch die Feinde des Imperators. Ihr bearbeitet die Dämonen des Chaos nicht nur mit der namensgebenden Boltgun, sondern einem großen Waffenarsenal. Das berühmte Kettensägenschwert darf natürlich auch nicht fehlen.

Spieler feiern fehlerfreies Retro-Gameplay

Zurzeit sind 96 Prozent der Steam-Rezensionen positiv. Vor allem die Retro-Optik und das rasante Shooter-Gameplay kommt bei den Fans sehr gut an. Zudem findet der Soundtrack ebenfalls großen Anklang. Das Level-Design soll auch zum schnellen Spiel passen. Fast alle sind sich einig, dass Fans von Boomer-Shootern und Warhammer 40K, hier jede Menge Spaß finden können.

Einige Rezensionen heben hervor, dass Boltgun flüssig und ohne Bugs läuft. Eine Seltenheit in 2023, so einige Spieler. Neben dem PC erschien Warhammer 40K: Boltgun außerdem für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.