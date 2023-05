Diablo 4: Twitch-Aktion führt zu Frust – Spieler sollen blechen, statt zuzuschauen 

In Diablo 4 können Spieler das Aussehen ihres Mounts mit Skins verändern. (Bild: Blizzard)

Zum Release von Diablo 4 soll einem Leak zufolge eine Marketing-Kampagne auf Twitch laufen. Für diese Art von Drops sollen Spieler allerdings Abos verschenken, anstatt zuzuschauen. Dieses Vorgehen sorgt jedoch für Unmut bei der Community.

Diablo 4: Twitch-Drops zum Release geplant

Wie in fast jedem Bereich gehört Influencer-Marketing auch in Sachen Gaming zu den häufig verwendeten Werbemitteln. Bei Videospielen eignen sich natürlich Streamer und YouTuber als bestes Vehikel, das neuste Projekt unter die Leute zu bringen.

So möchte Diablo 4 langfristig bei der Stange halten:

Diablo IV | Im Kern des Spiels – Die Langzeitinhalte

Auf Twitch werden Drops genutzt, um die Werbe-Kampagnen zu unterstützen. Bei den teilnehmenden Streamern können Spieler meisten Ingame-Gegenstände erhalten. Häufig müssen sie dafür eine gewisse Zeit dem entsprechenden Stream zuschauen, was den Content Creatorn Zuschauer einbringt. Auch die Spieler haben etwas davon, wenn es Streamer betrifft, denen sie sowieso zuschauen, ansonsten landen solche Streams aber auch gerne mal stummgeschaltet und auf 160p in irgendeinem Tab.

Weit weniger üblich ist die Twitch-Aktion, die Diablo 4 einem Leak zufolge zum Release anbieten soll. Dabei müssen Zuschauer einem teilnehmenden Streamer zwei Abos schenken, was in Deutschland etwa 8 Euro entspricht. Dafür bekommen sie das exklusive Primal Instinct Mount, also einen Skin für ihr Reittier in Diablo 4.

Das Leak aus dem inoffiziellen Diablo-4-Subreddit:

Community kritisiert Twitch-Aktion

Die Community selbst hält nicht viel von der Aktion. In den Kommentaren ist man sich einig, dass einem Streamer für Drops zuzuschauen völlig okay, aber Abos zu verschenken eine ziemlich schlechte Idee ist. Kaum jemand scheint einzusehen, für einen Skin einem Streamer 8 Euro zu bezahlen, auch wenn ein paar wenige hier eine Chance sehen, um kleinere Streamer zu unterstützen.

Nicht nur über Twitch-Drops wird in der Community diskutiert:

Doch nicht nur Preis schreckt viele ab, den meisten gefällt der Skin einfach nicht. Das Aussehen des Mounts zeichnet sich lediglich durch ein paar dunkelrote Symbole und Schriftzeichen aus und ist im Allgemeinen eher unspektakulär.

Eine offizielle Ankündigung zu der Aktion gibt es noch nicht, demnach ist auch noch nicht bekannt, welche Streamer daran teilnehmen könnten. Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023.