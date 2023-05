Shooter-Experten hinter Destiny und Halo beleben 27 Jahre alten Klassiker wieder

Ein bunter Artstyle zeichnet Bungies neuen Shooter Marathon aus. (Bild: Bungie)

Entwickler Bungie kehrt zu einem der ersten Shooter des Studios zurück. Der dritte und letzte Teil der Marathon-Reihe stammt aus dem Jahr 1996, eine Fortsetzung ist jedoch nicht zu erwarten. Das neue Marathon soll ein PvP-Extraction-Shooter werden.

Marathon: Bungie belebt 27 Jahre alten Shooter wieder

Bungies Arbeit an der Marathon-Reihe ist bald drei Jahrzehnte her, doch die Shooter-Experten kehren jetzt zu der Marke zurück. Das neue Spiel des Studios hinter Halo und Destiny trägt aktuell schlicht den Namen Marathon und wird eine ganz neue Richtung als die Trilogie aus den 90ern einschlagen.

Das neue Marathon wird ein PvP-Extraction-Shooter und folgt damit Spielen wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown. Die alte Trilogie hingegen waren Singleplayer-Shooter, die um einen Multiplayer-Modus ergänzt wurden.

Gameplay gibt es im ersten Trailer leider noch nicht zu sehen:

Marathon | Offizieller Ankündigungstrailer

Entwickler verraten ein paar Details zum Gameplay

In Marathon seid ihr ein sogenannter Läufer und sollt die Ursache der mysteriösen Signale auf dem Planeten Tau Ceti IV herausfinden. Im Orbit des Planeten kreist ein Geisterschiff und die Kolonisten des Planeten sind verschwunden. Das neue Marathon widmet sich ganz dem PvP, so müsst ihr, wie bei Extraction-Shootern üblich, Loot sammeln, andere Spieler besiegen und erfolgreich entkommen.

Während der Ankündigungstrailer nur einen Vorgeschmack auf den doch sehr bunten Look des neuen Marathon gibt, verraten die Entwickler in einem weiteren Video noch ein paar mehr Details. In Marathon sollen die Spieler Einfluss auf die Spielwelt nehmen können. Game Director Christopher Barrett verrät, dass Spieler beispielsweise bekannt dafür werden können, als Erste auf der Welt eine für alle neue Zone der Spielwelt freigeschaltet zu haben. (Quelle: Bungie via YouTube).

Das neue Marathon schlägt einen neuen Weg ein, doch auch Retro-Shooter erfreuen sich heute noch großer Beliebtheit:

Marathon soll sowohl Crossplay als auch Crosssave unterstützen. Ein Release ist für PS5, Xbox Series X|S und PC geplant, es gibt allerdings noch keinen Veröffentlichungszeitraum.