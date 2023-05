LEGO Fallout? Wir haben das Klötzchen-Ödland erkundet, damit ihr es nicht müsst

Die ikonischen Vaults aus Fallout sind auch im LEGO-Klon am Start. (Bild: spieletipps)

Bethesdas Open-World-Game in LEGO-Optik? Diesem wagemutigen Projekt hat sich ein YouTuber und Hobby-Entwickler angenommen und eine spielbare Version auf dem PC geschaffen. Wie gut die Fan-Version gelungen ist und wie sie sich spielt, erfahrt ihr hier.

LEGO Fallout – ein Spiel, das die Welt gebraucht hat?

In den Tiefen des Internets befinden sich jede Menge Fan-Projekte, die die Videospielwelt bereichern. Doch wie sieht das bei einem LEGO Fallout aus, brauchen wir das? Wir sagen: Ja! (Das Fallout-Fangirl in mir ist stark).

Auch wenn sonst meist nur beliebte Film-Marken wie Harry Potter, Der Herr der Ringe oder Star Wars im Klemmbaustein-Look verwurstet werden, wäre eine populäre Videospielreihe doch auch eine gute Vorlage.

Das dachte sich auch der YouTuber und Hobby-Entwickler ThrillDaWill und hat kurzerhand Bethesdas Rollenspiel in eine LEGO-Welt gesteckt. In einem Video zum Spiel hat er ein episches Intro von Fallout und die Entstehungsgeschichte verpackt. Schaut es euch einfach selbst an:

Müsst ihr euch nun sofort selbst in das vielversprechende LEGO-Game stürzen? Nein, denn das haben wir schon für euch erledigt.

Wie spielt sich LEGO Fallout?

Vorneweg: Wenn ihr keinen NASA-PC besitzt, wird das Fan-Game bei euch höchstwahrscheinlich eine kleine Ruckel-Party veranstalten. Was als Spiel wirbt, entpuppt sich schnell als nett gemeinte Tech-Demo. Aber eine mit Potential!

Denn von den technischen Schwierigkeiten und einigen Bugs mal abgesehen, ist das Fan-Projekt wirklich hübsch anzusehen. Die Texturen, Lichteffekte und Animationen sind gut gelungen und es sieht in seiner Basis durchaus wie ein offizielles LEGO-Game aus.

Dafür ist die Welt besonders leer – Loot-Wahn wie in Fallout 4? Fehlanzeige. Doch der Entwickler überrascht mit einem erstaunlich großen Areal, was zumindest den Beginn einer Open World erahnen lässt. Denn laut der Beschreibung von ThrillDaWill werden noch weitere Updates kommen, die das Spiel mit mehr Inhalt füllen.

Wer viel Geduld mitbringt, wird vielleicht irgendwann mit spannenden Updates belohnt. (Bild: spieletipps)

Das Gameplay ist noch überschaubarer. Ihr könnt einen Charakter erstellen, Items sammeln, Gegner abballern und eben umherlaufen. Das war’s aber schon fast.

Dennoch ist das Ergebnis durchaus erstaunlich, besonders da nur eine Person dieses Spiel zusammengeschustert hat. Und die typischen Fallout-Checkboxen sind alle abgehakt: Eine Vault, der Pip-Boy und sogar Raider.

Falls ihr nun doch einen Fuß in die LEGO-Welt von Fallout setzen und euch selbst von der Qualität überzeugen wollt, könnt ihr euch das Spiel ganz einfach auf Itch.io herunterladen. Hier gehts zur Übersichtsseite:

LEGO Fallout auf Itch.io

ThrillDaWill präsentiert dort und auf YouTube übrigens noch weitere witzige Videospielprojekte. Unser Favorit wäre da zum Beispiel Grand Theft Mario. Ein Crossover, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen.

