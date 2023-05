Schlecht gealtert: 9 Spieleklassiker, von denen ihr heute lieber die Finger lasst

Black and White war zu seiner Zeit ein echter Hit. Heute solltet ihr besser einen Bogen darum machen. (Bild: Electronic Arts)

Nostalgie im Gaming ist ein tolles Gefühl. Es kann durch Spiele aus eurer Kindheit oder banale Dinge wie das Ertönen des PS1-Sounds ausgelöst werden. Doch die Erinnerung kann auch trüben. Was ihr einst als grandioses Spiel wahrgenommen habt, kann sich jetzt als wahrer Schrecken entpuppen. Um folgende Spieleklassiker solltet ihr heute lieber einen großen Bogen machen.

Diese 9 Kult-Spiele sind nicht gut gealtert

Erinnert ihr euch noch an Spiele, die ihr früher geliebt habt, heute aber nicht mal mehr eines Blickes würdigt? Wir haben in unserer Redaktion einmal genau diese Frage gestellt. In unserer Bilderstrecke findet ihr neun Gründe dafür, warum früher eben nicht alles besser war.