Zelda-Fan zieht Link aus: So kurios reagieren NPCs auf den halbnackten Helden

Ein leichtbekleideter Link holt sich viele schräge Blicke in Tears of the Kingdom ab. (Bild: Reddit/Acidhouses)

Die Spieler von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom genießen viele Freiheiten. So auch bei ihrer Kleiderwahl. Ein Fan entscheidet sich jetzt für eine besonders freizügige Garderobe und entlockt den NPCs des Abenteuers damit entsprechende Reaktionen.

Link, zieh dir bitte etwas an

Die Entwickler bei Nintendo haben sich sehr viel Mühe gegeben, um The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mit besonders viel Liebe zum Detail auszustatten. Das beweist jetzt auch eine Entdeckung des Redditors Acidhouses, der sich für eine besonders leichte Reisegarderobe von Link entschieden hat – nur die Unterhose.

Bei seinen Streifzügen durch Hyrule sorgt dieser Aufzug für besondere Reaktionen seitens der NPCs. Denn diese reagieren sehr unterschiedlich und teilweise besonders lustig auf den halbnackten Helden. Die Kommentare reichen von „Ist das der neue Style?“, bis „Ihh, zieh dir was an!“ und zeigen, wie viel Leben in dem Switch-Abenteuer steckt.

Die Sammlung an Screenshots und Kommentaren umfasst mittlerweile schon vier Parts, die Acidhouses als Bilderstrecke auf Reddit festhält. Schaut euch die einzelnen Reaktionen einfach einmal selbst an:

Unser Favorit ist definitiv „Das sieht bequem aus“. Für mehr Freizügigkeit!

Ursprünglich wollte Acidhouses nur drei Teile dieser Screenshot-Serie posten, doch andere Fans haben weitere NPC-Reaktionen eingesendet, weswegen mittlerweile schon Material für einen fünften Part bereitsteht.

Warum Acidhouses fast nackt durch Hyrule rennt? Gegenüber Gamesradar verrät der Fan, dass er in verschiedenen Spielen wie WoW und Co. immer mit leichter Rüstung unterwegs ist. So also auch in Tears of the Kingdom. Die Entdeckung der angepassten Reaktionen war also reiner Zufall (Quelle: Gamesradar).

Es ist besonders erstaunlich, wie viel den Entwicklern daran gelegen war, jeden NPCs mit einer eigenen Persönlichkeit auszustatten. Das ist noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass die Kommentare zu Links Freizügigkeit wohl nur von einem Bruchteil der Spieler gesehen werden.

