PS-Plus-Knaller: Sony bietet für alle Spieler dicken Rabatt aufs Abo

Auch in diesem Jahr veranstaltet Sony die sogenannten Days of Play. PlayStation-Kunden können sich exklusive Angebote sichern, einschließlich vergünstigte PlayStation-Plus-Mitgliedschaften sowohl für bestehende Mitglieder als auch für neue Abonnenten.

PlayStation: 25 Prozent Rabatt auf PS-Plus-Abonnements

Die Aktion startet am 2. Juni 2023 und endet zehn Tage später. In diesem Zeitraum können sich PlayStation-Besitzer richtig dicke Angebote sichern. Unter anderem werden in dieser Zeit sowohl in teilnehmenden Geschäften als auch im PlayStation Store vergünstigte PlayStation-Plus-Mitgliedschaften angeboten (Quelle: Sony PlayStation).

Infolgedessen kostet die Essential-Mitgliedschaft während des Aktionszeitraums 44,99 Euro anstelle von 59,99 Euro, die Extra-Mitgliedschaft voraussichtlich 74,99 Euro anstelle von 99,99 Euro und die Premium-Mitgliedschaft 89,99 Euro anstelle von 119,99 Euro pro Jahr. Der Rabatt gilt aber auch für einmonatige und dreimonatige PS Plus-Mitgliedschaften.

Sony betont, dass der Rabatt sowohl für neue als auch für bestehende Mitglieder und Upgrades gewährt wird. Es ist also eine großartige Gelegenheit, PlayStation Plus Premium oder Deluxe einmal auszuprobieren.

Was bieten euch Abos bei Sony, Microsoft und Co.? Ein Überblick von uns:

PlayStation: Weitere Angebote im Rahmen der Days of Play

Im Rahmen der Days of Play plant Sony auch weitere Preisnachlässe auf Produkte. Spielern aus Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg empfiehlt Sony zum Start der Aktion PlayStation Direct besuchen, wo ausgewählte PS5-, PS4- und PC-Spiele sowie Zubehör zu reduzierten Preisen warten.

Auch Hardware kommt nicht zu kurz. PlayStation-Besitzer können während des Aktionszeitraumes auch im PlayStation Gear Store sparen – bis zu 20 Prozent auf ausgewählte Artikel. Einen kostenlosen Versand gibt es mit dem Aktionscode DAYSOFPLAY23 noch oben drauf.