Tipp für Nintendo: Auf diese lästige Funktion können Zelda-Spieler verzichten

In hektischen Momenten kann es mit dieser Bedienung in Tears of the Kingdom schwerfällig werden. (Bild: Nintendo)

Nintendo hat sich jede Menge einfallen lassen, um die Spieler von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom beschäftigt zu halten. Das sonst so durchdachte Abenteuer kommt bei einer bestimmten Funktion aber definitiv zu kurz. Die Fans wünschen sich kurzerhand Änderung in Form eines kommenden Patches.

Zelda-Spieler stören sich an Begleiter-Bedienung in Tears of the Kingdom

Die Spieler von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom toben sich in der Open World so richtig aus. Da ist einer, der versehentlich einen Schrein auf spektakuläre Weise löst und ein Abenteurer, der NPCs mit einem halbnackten Link verwirrt. In die Welt von Hyrule ist also wieder so richtig viel Liebe zum Detail geflossen.

Bei welcher Funktion Nintendo allerdings etwas geschludert hat, machen Spieler von Tears of the Kingdom jetzt in einem Subreddit deutlich: Die Bedienung der Begleiter (Quelle: Reddit).

Die treuen geisterhaften Gefährten, die euch durch die Welt folgen und sogar in Kämpfen beistehen, machen die Bedienung ihrer Fähigkeiten besonders schwer.

Denn wollt ihr in einer Gruppe an Feinden mithilfe der Helden zu einer Attacke oder Fähigkeit ausholen, müsst ihr die Begleiter erst einmal ansprechen. Danach müsst ihr per Menü-Befehl noch eine Aktion für diese auswählen.

Das empfinden einige Spieler als besonders lästig und wünschen sich Vereinfachung. Sie möchten die Fähigkeiten der Champions am liebsten als Tastenbelegung auf dem Switch-Controller. So schreibt Arthur-reborn auf Reddit genau:

„Zu ihnen hinzugehen und sie anzusprechen ist so verdammt clunky. Nintendo hat ein großartiges Spiel gemacht, aber um Himmels Willen sind die meisten Helden nutzlos, weil es umständlich ist, sie zu aktivieren.“

Nintendo soll mit Patch Abhilfe schaffen

Der Wunsch ist also ganz klar: Nintendo soll diese Bedienung mit einem künftigen Patch ändern. In dem Reddit-Thread mit mittlerweile über 300 Kommentaren liefern die Fans sogar Vorschläge, wie der Konsolenhersteller es anders lösen könnte.

Eine neue Belegung der Controller-Buttons muss her. Einige schlagen zum Beispiel vor, die Fähigkeiten auf das Steuerkreuz zu legen oder sogar mit einem Auswahlrad zu arbeiten, wie es das Waffenrad in GTA 5 vormacht.

Dieser schnellere Zugriff würde jedenfalls vielen Spielenden helfen, im Kampf nicht den Überblick zu verlieren und bessere Kontrolle über ihre Steuerung zu haben. So aktiviert ihr nie wieder aus Versehen eine Helden-Attacke, sondern schnappt euch tatsächlich das Item, das vor euch auf dem Boden lungert.

