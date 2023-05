Grusel-Pokémon: 16 Monster mit unheimlichen Hintergrundgeschichten

Mit einigen Pokémon ist nicht zu spaßen. (Bild: The Pokémon Company, Getty Images/golubovy)

Die Welt von Pokémon ist zumeist bunt, fröhlich und besonders kindgerecht. Doch halten die Monster auch jede Menge Mysterien bereit. Einige Pokédex-Einträge offenbaren gruselige Hintergründe, die aus den sonst so niedlichen Gefährten echte Horror-Gestalten machen.

Diesen Pokémon solltet ihr nicht trauen

Wenn ihr an Pokémon denkt, dann wahrscheinlich zu allererst an die Spiele, die Serie und bekannte Taschenmonster der Reihe. „Ich wünschte Pokémon wären real“ denken wahrscheinlich sogar einige von euch. Ein echtes Pikachu oder Evoli wäre schon echt niedlich. Dass Pokémon unsere Welt aber noch viel gruseliger machen würden, als ihr vielleicht denkt, beweist euch unsere Bilderstrecke.

Für diese haben wir nämlich ein paar der schaurigsten Pokédex-Einträge zusammengetragen. Also: lest sie euch durch und entscheidet danach ob ihr immer noch in einer Welt mit Pokémon leben wollt.