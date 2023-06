Der bessere Game Boy? Diesen Handheld müsst ihr kennen

Game-Boy-Advance-Klassiker wie The Legend of Zelda: The Minish Cap wirken auf dem Analogue Pocket wie ein ganz neues Spiel. (Bild: Analogue & Nintendo)

Ihr verbindet mit dem Nintendo Game Boy eine tolle Kindheit oder Jugend? Dann dürfte euch dieser Handheld begeistern. In diesem Artikel stellen wir euch den Analogue Pocket vor, den wahrscheinlich besten Game Boy aller Zeiten. Da wird sogar Nintendo neidisch.

Analogue Pocket: Der perfekte Game Boy

So ziemlich jeder Gamer kennt ihn: Den Game Boy. Der kleine Handheld von Nintendo hat in seinen zahlreichen Ausführungen die Kindheit und Jugend von vielen Spielern nachhaltig geprägt. Meist im Zusammenhang mit Pokémon.

So befindet sich der Game Boy mit fast 120 Millionen verkauften Einheiten auf Platz 3 der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten. Noch erfolgreicher waren nur der Nintendo DS und die PlayStation 2. (Quelle: Statista)

Was viele aber gar nicht wissen: Der Game Boy ist wieder zurück und besser als jemals zuvor! Es gibt nur einen Haken. Das neue Modell ist nicht von Nintendo.

Sieht aus wie ein Game Boy. Der Analogue Pocket kann aber viel mehr! (Bild: Analogue)

Die Rede ist vom Analogue Pocket. Der Handheld sieht nicht nur aus wie ein besonders edler Game Boy, er übertrifft das Original auch in jeglicher Hinsicht. So lassen sich über den Pocket sowohl Game Boy, als auch Game Boy Color und sogar Game Boy Advance Spiele zocken.

Jetzt wird sich der eine oder andere Leser sicherlich denken: „Ja, gut! Das können diese chinesischen 10.000-in-1-Konsolen doch auch.“

Das stimmt, aber der Unterschied liegt im Detail. Denn während die asiatischen Handhelden die Software emulieren, imitiert der Analogue Pocket die Hardware eines Game Boys. Ihr braucht also nach wie vor das Original-Spiel, um den Pocket wirklich nutzen zu können.

Die entsprechende Cartridge könnt ihr dann aber einfach in den Slot den Pockets stecken und sofort loslegen. Was euch dann erwartet, ist ohne Übertreibung die beste Game-Boy-Erfahrung, die ihr aktuell machen könnt.

Der deutsche YouTuber AlexiBexi hat den Pocket ausführlich vorgestellt:

Ein völlig neues Game-Boy-Erlebnis

Dank 615 ppi, LCD und einer Auflösung von 1600 x 1440 Pixeln erstrahlen solche Klassiker wie The Legend of Zelda: The Minish Cap in neuem Glanz. Wer das Original kennt, der wird vermutlich kurz denken, dass er es mit einem echten Remaster zu tun hat – so frappierend ist der Unterschied.

Damit aber noch nicht genug. Der Pocket besitzt auch ein vorinstalliertes Programm, damit ihr euer eigenes Game Boy Spiel kreieren könnt. Ja, richtig gelesen.

Und wer noch mehr aus der kleinen Maschine rausholen will, der kann per zusätzlichen Adapter Spiele vom Game Gear, dem Neo Geo Pocket und dem Atari Lynx auf dem Analogue Pocket zocken.

So ein Über-Handheld hat allerdings auch seinen Preis. So kostet der Pocket über die offizielle Seite 219 US-Dollar. Ihr müsst euch bei Interesse allerdings auf eine ziemlich lange Wartezeit einstellen, da das Gerät extrem gefragt ist.

Auf eBay und Co. bekommt ihr den Analogue Pocket zwar schneller, aber hier zahlt ihr schnell 500 bis 600 Euro. Aber Retro-Fans sind irre Preise ja gewohnt.