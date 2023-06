Nach 18 Jahren Entwicklungshölle: Umstrittener Militär-Shooter steht vor Steam-Release

Das Thema von Six Days in Fallujah hat zu jeder Menge Kritik geführt. (Bild: Victura)

Mit Six Days in Fallujah steht euch ein ganz besonders brisanter Militär-Shooter ins Haus. Nach einigen Skandalen und Diskussionen um die Inhalte des Shooters, erscheint dieser nach fast zwei Jahrzenten der Entwicklung endlich auf Steam.

Grünes Licht für Steam: Der Release von Six Days in Fallujah steht

Der realistische Militär-Shooter Six Days in Fallujah steht kurz vor seinem Steam-Release. Am 22. Juni soll es so weit sein – dann beginnt die Early-Access-Phase des taktischen FPS.

Und das Spiel rund um Entwickler Highwire Games und Publisher Victura hat einen langen Weg hinter sich. Die Entwicklung zu Six Days in Fallujah startete ursprünglich 2005, noch mit Publisher Konami und Studio Atomic Games an Bord.

Die Nähe zu den wahren Ereignissen der zweiten Schlacht von Fallujah im Irakkrieg 2004 und einige Aussagen Verantwortlicher zur politischen Verantwortung des Spiels haben für viel Trubel und Gegenwind von verschiedenen Seiten gesorgt. Sogar der Vorwurf von Kriegsverherrlichung und Propaganda für das US-Militär stehen im Raum. Die ausführliche Geschichte der Kontroversen haben wir in diesem Artikel festgehalten:

Studiowechsel, Neustarts und 18 Jahre später setzt der Skandal-Shooter jetzt dennoch zum Release an.

Das erwartet euch in der Early-Access-Version des Shooters

Six Days in Fallujah ist ein Militär-Shooter, der einen besonders realistischen Ansatz verfolgt – taktische Manöver und bedachtes Vorgehen sind also an der Tagesordnung. Die Early-Access-Phase bietet zunächst ein Online-Multiplayer-Erlebnis, bei dem ihr euch mit vier menschlichen Teampartnern in aktuell vier Missionen begeben könnt. Die Karten sind dabei immer prozedural generiert, um die Unberechenbarkeit der Gefahren einer echten Schlacht zu simulieren.

Im Laufe der etwa einjährigen Early-Access-Phase sollen noch KI-gesteuerte Teamkollegen, weitere Koop-Missionen, spezielle Operator-Missionen, mehr Nationalitäten und eine Einzelspieler-Kampagne hinzugefügt werden.

Six Days in Fallujah Highwire Games

Was das Gameplay am Ende bieten kann und ob die Entwickler das Thema mit dem nötigen Feingefühl behandelt haben, wird der Release zeigen. So lange könnt ihr euch hier den aktuellen Trailer ansehen: