91 Prozent positive Bewertungen: Steam-Geheimtipp für kurze Zeit gratis abgreifen

Bei Hue müsst ihr mit eurer Umgebung arbeiten, um voranzukommen. (Bild: Curve Games)

Auf Steam gibt es Mal wieder ein Gratis-Angebot, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Das niedliche Puzzle-Abenteuer Hue ist zurzeit kostenlos auf der Plattform verfügbar. Die PC-Community verpasst dem kurzweiligen Spiel mit über 91 Prozent positiven Stimmen eine hervorragende Wertung.

Statt 14,99 Euro jetzt gratis: Hue ist kostenlos auf Steam

Aktuell könnt ihr euch wieder von einer Steam-Aktion verwöhnen lassen, bei der ihr ein kostenloses Spiel einsacken könnt. Und nicht irgendein Spiel, sondern Hue.

Das farbenfrohe Puzzle-Game verlangt von euch verschiedene Rätsel und Passagen zu überwinden, indem ihr die Hintergrundfarben ändert. In echter Plattformer-Manier bahnt ihr euch so einen Weg durch das kurzweilige Spiel, was mit fünf bis sechs Stunden Spielzeit die perfekte Länge für zwischendurch hat.

Um einen guten Eindruck davon zu bekommen, wie es in Hue zugeht, könnt ihr euch hier den Trailer anschauen:

Hue – offizieller Trailer

Was halten die PC-Spieler vom Puzzle-Abenteuer?

Nicht nur die angenehme Spielzeit ist ein Argument, sofort in Hue reinzuschnuppern, sondern auch die sehr positiven Bewertungen auf Steam. Dort erhält das Indie-Game ganze 91 Prozent positive Stimmen. Die Spieler loben den schnörkellosen Spielspaß, die clevere Grundidee sowie die nette Story.

Einzig die fehlenden Autosaves sind einigen ein Dorn im Auge. Dadurch kann der niedliche Plattformer zu Teilen echt anstrengend werden, weil Passagen öfter wiederholt werden müssen.

Wenn ihr euch Hue nun auch kostenlos zulegen wollt, könnt ihr das bequem auf Steam tun:

Hue Fiddlesticks Games

Das Gratis-Angebot ist noch bis zum 8. Juni 2023 um 19 Uhr gültig – überlegt also nicht zu lange. Danach ist Hue wieder für regulär 14,99 Euro zu haben.

