Zelda-Spieler löst Schrein auf atemberaubende Weise – Fans machen große Augen

Link kann in Hyrule seiner Kreativität freien Lauf lassen, wenn es um das Lösen von Schreinen geht. Die vier neuen Fähigkeiten laden die Spieler zum Experimentieren ein. Ein Fan hat es nun geschafft, ein Tempel-Rätsel auf spektakuläre Art und Weise abzuschließen – und zwar aus Versehen. Die Reddit-Community ist begeistert.

Konstruktion geht in die Brüche – Zelda-Rätsel trotzdem gelöst

Schon in Breath of the Wild gab es für Zelda-Spieler 120 Schreine in der Spielwelt zu entdecken und ihre Rätsel zu lösen. Auch in Tears of the Kingdom gibt es wieder etliche Tempelanlagen zu finden und erfolgreich abzuschließen (zum GIGA-Artikel). Als Belohnung winken sogenannte Segenslichter, die Link dazu nutzen kann, um seine Ausdauer und seine Lebenspunkte dauerhaft aufzustocken.

Kurz nach dem Betreten der Schreine wird schnell klar: Die Entwickler hatten für jede der Aufgabe eine bestimmte Lösung im Kopf. Doch das hindert die Spieler natürlich nicht daran, sich einen anderen Weg zu suchen, um ans Ende des Schreins zu gelangen.

Bei Reddit-Nutzer CnerThee sieht es hingegen etwas anders aus. Er löst durch puren Zufall einen Schrein auf spektakuläre Art und Weise und hält das Ergebnis in Videoform fest:

Eigentlich will CnerThee seine Konstruktion wie eine Art Flipperstange nutzen und so die Steinkugel im richtigen Moment gegen den Druckschalter schleudern. Stattdessen dreht sich sein Machwerk jedoch kurzerhand in die andere Richtung. Durch den Schwung löst sich die Spitze seiner Stange ab, schießt mit einem Affenzahn durch den Tempel und trifft erstaunlicherweise den Druckschalter. Die Aufgabe ist absolviert, CnerThee kann weiter voranschreiten.

Zelda-Spieler feiern den kurzen Clip

Auf Reddit erfreut sich das Video allergrößter Beliebtheit. Über 10.000 Nutzer haben dem Beitrag bereits einen Like verpasst und freuen sich über das kleine Missgeschick des Zelda-Spielers, das sich als Glücksgriff herausstellte.

Andere Spieler hingegen erklären, dass man die Aufgabe noch viel leichter lösen kann. So reicht es etwa, eine Donnerblume mit einem Pfeil gegen die Druckfläche zu schießen. Aber sind wir mal ehrlich: Wo bleibt da denn der Spaß?

Doch gerade die Möglichkeit, diese Rätsel auf unterschiedliche Art und Weise zu lösen, fasziniert viele Zelda-Spieler am neuen Serienteil. Wahrscheinlich wird die Community in den kommenden Wochen und Monaten noch viele weitere Wege durch die Schreine finden, mit denen selbst die Entwickler nicht rechnen.

