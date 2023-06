Diablo 4: Einfache Quest entpuppt sich als echter Community-Albtraum

In Diablo 4 kann der Barbar mächtig austeilen. (Bild: Blizzard)

Einem gemeinen Dieb eine gestohlene Kette abzunehmen, klingt selbst für Diablo 4 nach einer nicht allzu schweren Aufgabe. Es wartet ja nicht hinter jeder Quest eine Überraschung wie der Schlächter. Doch ein fieser Bug machte diesen kleinen Bosskampf zu einem echten Albtraum.

Diablo 4: Bug macht einfache Quest zum Albtraum

In der Region Scosglen könnt ihr im Ort Braestaig einen Charakter namens Merryn treffen. Dieser bittet euch einen Talisman von einem Dieb mit dem Namen Darcel zurückzuholen. Eine augenscheinlich simple Nebenquest für Diablo 4, bei der in der Early-Access-Phase jedoch einige Spieler ihr blaues Wunder erlebten.

Auch mich und meine Barbarin sollte es am vergangenen Freitag erwischen. Neben Gold und Erfahrung stand für mich sogar die nächste Stufe des Regionalfortschrittes in Aussicht. Die unspektakuläre Standard-Quest sollte mir eine weitere Trankaufladung einbringen. Die Dieb Darcel war schnell gefunden und wie in die letzten Spielstunden eingeübt, eröffnet ich den Kampf mit einem in der Rückschau viel zu enthusiastischem Sprung in Darcels Rücken.

Was dann passierte, ist in diesem Reddit-Post sehr schön zu sehen:

Ein Bug führt dazu, dass gleich Dutzende Darcels spawnen und Spieler, so wie auch ich, nur die Beine in die Hand nehmen konnten, um das Weite zu suchen. Eine spätere Rückkehr war nicht möglich, denn der Vervielfältigungs-Bug sorgt dann gleich für eine ganze Hundertschaft an Dieben. Der Bug ist zwar ganz witzig anzusehen und stört den Spielfluss nicht wirklich, mit einem Hardcore-Charakter will jedoch niemand in die Armee von Darcels laufen.

Blizzard reagiert schnell auf das Problem

Nachdem der Bug publik wurde, deaktivierte Blizzard die Quest vorübergehend. Ein Hotfix hat das Problem mittlerweile behoben und ihr könnt Darcel nun endlich den Talisman abnehmen. Im gleichen Patch wurde übrigens auch ein Bug in einem Bosskampf behoben, der sogar das Abschließen des Kampfes verhinderte.

Diablo 4 befindet sich noch bis zum 6. Juni 2023 in der Early-Access-Phase. Spieler, die nur die Standard-Edition besitzen, können sich ab 01:00 Uhr deutscher Zeit ins Spiel stürzen.