Diablo 4: Gameplay-Feature polarisiert die Community

Seit ein paar Stunden ist Diablo 4 offiziell erscheinen, doch viele Spieler haben die Early-Access-Phase genutzt, um bereits reichlich Dämonen zu dezimieren. Ein Diskussionsthema der Community fällt nach wenigen Tagen besonders auf. Während die einen absolute Fans der skalierenden Spielwelt sind, zeigen sich die anderen wenig begeistert.

Diablo 4: Community diskutiert Spielwelt-Skalierung

Diablo 4 sammelt fleißig Reviews mit hohen 80er- oder auch 90er-Wertungen und auch die Community, die dank Early-Access-Phase bereits im End Game unterwegs ist, zeigt sich durchaus begeistert vom neuen Diablo. In diversen Diablo-Reddit-Foren wird bereits kräftig über das Für und Wider des neusten Teils der beliebten ARPG-Reihe von Blizzard diskutiert.

Die Wahl der Weltstufe in Diablo 4 ist wichtig, das solltet ihr dazu wissen:

Ein Thema scheint die Fans besonders zu polarisieren: Diskutiert wird das „Level oder World Scaling“, also die Skalierung der Spielwelt mit der Spielstufe des Spielers – manche halten dies für eine gute Entscheidung, während andere sich mit diesem Gameplay-Feature überhaupt nicht anfreunden können.

Spielwelt-Skalierung polarisiert Community

In Diablo 4 passt sich die Spielwelt in großen Teilen dem Level der Spieler an. Das bedeutet, dass Gegner immer mindestens euer Level haben, in einigen Fällen wie den Festungen liegen die Level sogar über dem eigenen. Dieses Feature beeinflusst auch das Zusammenspiel mit anderen, denn so können auch Spieler, die 20 und mehr Level auseinander sind, gemeinsam zocken.

Während eine Gruppe begeistert von dem Feature ist, sehen andere einen negativen Einfluss auf das Spielgefühl und das Fortschrittssystem. Reddit-Nutzer deathbunnyy nennt die Skalierung in seinem Post „die beste Sache, die es je in einem Spiel gab“. Weil deathbunnyy mit Freunden, die weniger Zeit zum Zocken haben, trotzdem zusammen spielen kann, ist er so begeistert. Unter dem Post findet sich breite Zustimmung von Gamern, denen es ähnlich ergeht. (Quelle: Reddit).

TheStarNomad schreibt ebenfalls auf Reddit, dass ihm die Spielwelt-Skalierung das Gefühl von Fortschritt vermiest, da sich alles immer gleich anfühlt. Auch er findet viele Gleichgesinnte, die der Meinung sind, dass die Level kaum eine Bedeutung haben und ein solches System in einem Spiel, in dem es größtenteils um Charakterfortschritt geht, nichts verloren hat, beziehungsweise zurückgeschraubt werden sollte. (Quelle: Reddit).

Das ganze Thema klingt wieder einmal nach der Frage, ob ein Spiel jetzt für Gelegenheitsspieler oder Hardcore-Zocker ist? Den Spagat zwischen beiden Gruppen zu schaffen, ist für jedes Spiel schwer, es wird sich zeigen, wie Blizzard in zukünftigen Updates mit dem Thema umgeht.