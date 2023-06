Zukunft von Diablo 4: Entwickler verrät ganz nebenbei wichtiges Detail

Diablos General Manager Rod Fergusson verrät, dass bereits zwei Erweiterungen geplant sind. (Bild: Blizzard)

Der offizielle Start von Diablo 4 ist eigentlich erst ein paar Stunden her, doch Blizzard arbeitet bereits an den zukünftigen Inhalten des Spiels. Bekanntermaßen erwartet die Spieler in wenigen Wochen die 1. Season und damit auch neue Spielinhalte. Doch wie ein Entwickler kürzlich verriet, stehen gleich mehrere Erweiterungen bereits auf der To-Do-Liste.

Diablo 4: Zukunft hält mehr als nur Seasons bereit

Wie schon der Vorgänger Diablo 3 wird auch der vierte Teil durch etwa drei Monate andauernde Seasons neue Inhalte bekommen. Wie gehabt startet ihr einen neuen Season-Charakter, spielt euch durch neue Quest-Reihen und das Seasonthema, welches stets die Spielweise ein wenig verändert. In Diablo 4 ist an jede Season auch immer ein Battle Pass gekoppelt, über den ihr zumindest beim aktuellen Kenntnisstand nur kosmetische Gegenstände erhalten könnt.

Dass wie auch Diablo 2 und 3 der vierte Teil ebenfalls eine größere Erweiterung erhalten wird, war in Anbetracht der Historie der Reihe klar. Rod Fergusson der General Manager von Diablo erzählte in einem Video von Kinda Funny Games jedoch ein wichtiges Detail.

Das Video startet bei 9:43 Minute und Rod Fergussons Aussage zum Thema Erweiterungen:

Fergusson erklärt, dass sie viele Arbeiten parallel laufen lassen. Neben Season 1 arbeitet das Team auch schon an der Zweiten. Aber auch an der ersten Erweiterung wird bereits entwickelt, während eine zweite Erweiterung schon in den Startlöchern für den Produktionsbeginn steht. Blizzard plant also mindestens zwei größere Erweiterungen für Diablo 4.

Worum könnte es in den Erweiterungen gehen?

Worum es in den Erweiterungen gehen wird, ist offiziell noch nicht bekannt. Gemessen an den Vorgängern dürfen Spieler vermutlich einen weiteren Akt der Hauptstory erwarten. Das Ende von Diablo 4 bietet dafür definitiv Raum, was nicht verwunderlich ist, die Spiele drehen sich ja nicht umsonst um den ewigen Krieg zwischen Himmel und Hölle.

Zu den neuen Inhalten einer Erweiterung dürfte auch mindestens eine neue Klasse gehören. Einige Fan-Theorien gehen von einem Paladin oder einem anderen heiligen Krieger aus. Aus früheren Spielern wären aber auch der Mönch oder der Hexendoktor eine Option, vielleicht zaubert Blizzard aber auch eine ganz neue Klasse aus dem Hut.