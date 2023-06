Zelda: Tears of the Kingdom – Fans finden geheime Inhalte im Code

Bekommt Link bald Gesellschaft? (Bildquelle: Nintendo)

Knapp einen Monat nach Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stoßen Fans auf etwas Interessantes im Code des Spiels. Bislang ungenutzte Parasegel deuten darauf hin, was in Zukunft noch kommen könnte.

Zelda: TotK bekommt weitere Amiibo-Figuren

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stehen euch viele Fortbewegungsmittel zur Verfügung: Pferde, selbstgebaute Autos, aber auch das gute alte Parasegel. Das Item gab es zwar auch schon im Vorgänger Breath of the Wild, aber in Tears of the Kingdom könnt ihr euren treuen (Be)gleiter sogar mit verschiedenen Designs verschönern.

Viele von diesen könnt ihr im Spiel durch diverse Nebenquests freischalten. Einige andere Designs wiederum bekommt ihr nur durch das Scannen von Amiibo-Figuren.

Welche Zelda-Amiibo euch welches Parasegel-Design freischaltet, könnt ihr im folgenden Guide nachlesen:

Laut einigen findigen Fans soll Nintendo in Zukunft noch weitere Amiibos veröffentlichen. Im Code des Spiels wurden zumindest zwei Parasegel-Designs gefunden, die es bisher nicht ins Spiel geschafft haben: Die Stoffe namens „Gerudo König“ und „Prinzessin Zelda“.

Im folgenden Übersichtsvideo aller Parasegel sind die beiden versteckten Designs zu sehen:

Der Spielcode legt angeblich nah, dass die beiden Stoffe nur per Amiibo freigeschaltet werden können. Diese existieren aber noch nicht. Allem Anschein nach veröffentlicht Nintendo also bald neue Amiibo-Figuren zu Prinzessin Zelda und Ganondorf.

Diese würden auf jeden Fall die neue Link-Amiibo-Figur komplettieren, die seit Release ganz alleine auf den Regalen der Fans herumsteht.

Hier könnt ihr euch die Link-Amiibo-Figur schnappen:

Plant Nintendo auch DLCs für Zelda: TotK?

Neben weiteren Amiibos dürfen sich Zelda-Fans anscheinend auch auf weitere Inhalte für Tears of the Kingdom freuen. Auf der offiziellen Seite zum Spiel stand zumindest noch vor wenigen Wochen ein Hinweis, dass das Hauptspiel zum Spielen von DLCs benötigt werde. Mittlerweile wurde der Text entfernt. (Quelle: Earlygame)

Anscheinend sollte diese Information noch nicht auf der Seite stehen, doch es gibt natürlich Screenshots vom Absatz sowie die Möglichkeit mit einigen Seiten darauf zurückzugreifen.

Seltsam ist nur, dass Nintendo noch keine DLCs angekündigt hat. Bei Breath of the Wild wurde der Expansion Pass bereits vor Release des Spiels präsentiert und die einzelnen Packs sind noch im selben Jahr erschienen. Es bleibt also abzuwarten, was Nintendo dieses Mal im Schilde führt.

Apropos Schild: Habt ihr euch schon ein Schild-Skateboard in Tears of the Kingdom gebaut?