Nintendo gibt euch in Pikmin 4 in einem Punkt so viel Freiheit wie noch nie

Pikmin 4: Ihr seid die Helden!

Pikmin 4 ist der nächste große Nintendo-Release, auf den Fans schon hinfiebern. Nun enthüllt Nintendo nicht nur die Handlung des Spiels, sondern auch gleich ein neues Feature, das frischen Wind in die Reihe bringt.

Pikmin 4: Werdet selbst zum Helden

Überraschend veröffentlicht Nintendo ein neues Video zu Pikmin 4 – dem nächsten Nintendo-Spiel nach The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Der neue Trailer erklärt nicht nur, worum es im nächsten Ableger der Strategie-Reihe geht, sondern zeigt auch ein neues Feature: das Erstellen eines eigenen Charakters.

Moment mal, spielt man in Pikmin nicht eigentlich immer einen oder mehrere feste Charaktere einer Crew? Bisher schon – in den ersten beiden Spielen schlüpften Fans so in die Rolle von Olimar und in Pikmin 3 gleich in die von drei verschiedenen Raumfahrern.

In Pikmin 4 stürzen Captain Olimar und die Mitglieder des Rettungsteams jedoch ab und es liegt an euch, sie alle zu retten. Mithilfe des Editors könnt ihr euch selbst nachbauen oder einen frei erfundenen Protagonisten spielen, den ihr auf der Rettungsmission steuert.

Beim Erstellen gibt euch Nintendo die Wahl zwischen acht Hautfarben, zehn Gesichtern, sechs Frisuren und vier Körpertypen. Auch die Farbe eures Raumanzuges scheint ihr euch aussuchen zu können. Ihr könnt euren Avatar also ganz nach Belieben anpassen.

Wer jetzt Lust auf die knuffige Rettungsmission bekommen hat, muss sich nur noch wenige Wochen gedulden. Nintendo plant Pikmin 4 nämlich am am 21. Juli zu veröffentlichen.

Können auch Neueinsteiger Pikmin 4 spielen?

Wenn ihr noch nie ein Pikmin-Spiel gespielt, jetzt aber Interesse am vierten Ableger bekommen habt, ist das gar nicht weiter schlimm. In der Regel können die Games losgelöst voneinander gespielt werden – auch ohne Vorwissen. Bei Pikmin 4 wird es aller Wahrscheinlichkeit nach genauso sein.

Vom Gameplay her könnt ihr einen Strategie-Puzzler erwarten, in dem ihr kleine Kreaturen namens Pikmin sammeln und herumkommandieren müsst. Werft die Pikmin, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, auf Objekte zum Einsammeln, Steine, die im Weg stehen, oder auf lästige Gegner und versucht in einem Tag so weit wie möglich beim Erkunden der Map zu kommen.

In Pikmin 4 scheint euer Ziel das Finden der verschiedenen Crew-Mitglieder und Olimar zu sein. Auch neu dabei: eine Art Hund, der frischen Wind ins Gameplay bringen könnte. Das Spiel sieht auf jeden Fall schon jetzt sehr süß aus und dürfte allein damit nicht nur Fans der Reihe abholen.